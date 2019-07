Las vacaciones perfectas no existen, pero los días de descanso estival sirven para relacionarse con el mundo exterior, olvidarse de llenar el frigorífico, asistir a fiestas, pasar veladas a lo loco, despertarse sin (pre)ocupaciones laborales, alejarse del pasado, concentrarse alrededor del vermut, leer los sumplementos dominicales en el día sin dejarse reportajes para la semana, practicar la procrastinación, salir a buscar ataques de suerte, sortear los golpes de calor, excitar los sentidos, manifestarse en la playa y ponerse al día con personas que no vemos desde hace un año y hablar con ellas de amigos comunes, viajes pendientes, libros leídos y series vistas. Por cierto, no se pierdan la última temporada de 'Paquita Salas' y la divertidísima 'community manager' de la vida en la que se ha convertido Noemí Argüelles (Yolanda Ramos). Tras el lío murciano, Argüelles es óptima para estar a los mandos de los perfiles de Vox y Ciudadanos en Twitter. A falta de votos van a necesitar 'hascaj'.