Papeles para... pocos Sánchez sostiene en público que acogerá a todo el que se baje de una patera, pero maniobra en privado para que esa cifra sea cero CARLOS FLORES JUBERIAS Miércoles, 15 agosto 2018, 10:38

Con su llegada a La Moncloa Pedro Sánchez se aplicó a demostrarnos que con él al frente España dejaría definitivamente atrás los tiempos de la corrupción, los recortes y la xenofobia para entrar a paso acelerado en un estado superior de la civilización caracterizado por las más altas exigencias éticas y las más aquilatadas virtudes cívicas.

En ese contexto, la crisis del 'Aquarius' resultó providencial. Sánchez se ofreció para paliar una seria crisis humanitaria, y al tiempo que la nave se cruzaba medio Mediterráneo para atracar en Valencia, sus palmeros se afanaron en persuadirnos de que estábamos en la obligación moral, política y hasta jurídica no solo de proporcionar un puerto seguro a esos inmigrantes, sino de brindarles también una calurosa acogida. Sin embargo, apenas dos meses después y con el 'Aquarius' de nuevo frente a las costas libias y cargado hasta los topes, esa obligación moral parece haber desaparecido, cuando quienes ahora llenan sus bodegas no parecen estar en mejor condición que los que lo hicieron entonces; esa obligación política se ha esfumado, sin que me conste que los conflictos que asolan África hayan cedido un ápice en su gravedad; y de esa obligación jurídica ya nadie habla, pese a que no he oído que el Derecho internacional humanitario haya sido objeto de enmienda en el entretanto. De hecho, parece que lo único que ha cambiado en estos días debe haber sido la ubicación geográfica de Valencia, que -no sé si por la deriva de los continentes, o por el encantamiento de un mago- ha dejado de ser el puerto más seguro «porque no es el puerto más cercano según lo establecido en el Derecho internacional».

Con todo, no es esa la más seria contradicción en la que Sánchez ha caído esta semana en materia de inmigración, ni el único misterio que han suscitado sus palabras. Y es que las principales conclusiones de su cita en Doñana con Angela Merkel no han sido otras que las de mejorar el diálogo con Libia, Argelia y Túnez, y multiplicar la cooperación con Marruecos para implicar a este país en «la ordenación de los flujos migratorios». Dos sofisticados eufemismos que traducidos al español que se habla en la calle equivalen a decir apretarles las clavijas a los tres primeros países, y en el caso de Marruecos empezar a escribir ceros en un cheque hasta que su gobierno tenga a bien empezar a controlar con eficacia su frontera sur, auténtico cuello de botella de la inmigración ilegal procedente del África subsahariana, y a impermeabilizar sus fronteras terrestres -Ceuta y Melilla- y marítimas -las aguas del Estrecho- con España.

Ya ven: mientras a Pablo Casado le cayó la del pulpo -acusaciones de xenofobia y lepenismo incluidas- por decir que no podían haber 'papeles para todos', Pedro Sánchez refuerza sus credenciales de político con sensibilidad sosteniendo en público que acogeremos a cuantos arriben a nuestras playas, pero maniobrando en privado para que esa cifra sea cuanto antes cero.