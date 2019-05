Las imágenes mostrando la violentada morada de Lilian Tintori simbolizaban lo que sucede en ese país. Caos, destrucción, en fin. Nadie está a salvo y el culpable es Maduro y el bocazas que le colocó en su lugar antes de partir para siempre. Un detalle que saltaba contra nuestra mirada reforzaba el dramatismo que rodeaba la situación: pilas de libros por el suelo componiendo un revoltijo de papel vejado. Los libros y sus lectores frente al garrote y los garrotazos para defender sus ideales. Los libros siempre fueron un peligro, véase Hitler o Stalin, fijémonos en la pasión censora de las dictaduras.

Pero en esto de los libros tampoco me gusta adoptar la clásica actitud santurrona que nos lleva a creer que todo aquel que se inyecta ciertas dosis de tinta se convierte de inmediato en una buena e inteligente persona. Si eres un perturbado las lecturas escogidas galvanizarán tu odio; si en cambio eres persona inquieta las lecturas interesantes vigorizarán tu cerebro. En cualquier caso, volviendo a la vivienda asaltada de Lilian Tintori, lo de esos libros yaciendo moribundos golpeó contra nuestro ojos porque resulta raro, rarísimo, contemplar hogares bien surtidos de volúmenes. De hecho, y esto les quería contar hoy en realidad aunque he vagado bastante de aquí para allá, recuerdo ese medio de comunicación que quiso montar una sección llamada algo así como «los libros de...», en la cual los famosillos de la ciudad mostrarían su biblioteca. La idea entusiasmó. Coño, sí, qué buena. Enseñar los libros de nuestras estanterías desnuda sin duda nuestro carácter. Un par de voluntariosos redactores se pusieron en marcha para organizar la nueva sección. Tres días después desistieron ante el árido panorama. La mayor parte de las celebridades era tan minimalista, digámoslo así, que no tenía libros en casa.