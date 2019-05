EL PAPÁ ENROLLADO Toledo, una exposición sobre los templarios, un 'marco incomparable'... hasta que de repente sucede el desastre PABLO SALAZAR Valencia Domingo, 5 mayo 2019, 10:47

De todos los especímenes humanos que pululan por la geografía hispana -garrulos maquinetas, chonis, musculitos sin fronteras, abuelas siliconadas, abuelos que se creen jóvenes, niños gritones, ejecutivos parlanchines por el móvil...- el peor subgénero de todos, uno de los más detestables, es el del papá enrollado, ese hombre habitualmente cercano al medio siglo que piensa que es el mejor amigo de sus hijos y al que no le basta con su autoconvencimiento de una superioridad moral sobre el resto de progenitores sino que trata de vender su modelo allá por donde pasa.

Experiencia reciente en una exposición en Toledo sobre el mundo de los templarios. El recinto, un viejo caserón típico de la ciudad imperial, sus estancias, algunas oscuras y frías, los pasillos, las escaleras, las sórdidas mazmorras, un emplazamiento que rezuma historia y leyenda por los cuatro costados y que obliga a la contemplación en silencio, a la meditación, a la lectura tranquila de carteles, al estudio de mapas y objetos de época. Pero en eso que llega el protagonista de nuestro relato, el papaito guay con el niño malcriado y chillón que se siente el rey de la creación porque tiene un adulto que le hace caso a todas horas y le ríe todas las gracias, la tengan o no la tengan (que nunca la tienen). Entran en la exposición como una estampida de búfalos en una película del Oeste de sábado por la tarde y que acaba aplastando al malo y a todos sus secuaces.

Aquí, los aplastados somos mi familia y yo, que en en cuestión de segundos hemos visto como el misterio de los templarios era reemplazado por un terremoto de voces altas, carreras, risas y aullidos entre un adulto que no ofrece signo alguno de haber entrado en la edad de la racionalidad y el sentido común y un niño que interpreta el papel de buen salvaje sin educación ni respeto hacia los demás. Antes de caer en la tentación de hacer uso de una de las espadas que forman parte de la muestra o de impulsar a papá enrollado e hijo maleducado con una catapulta camino de su ciudad de origen acabé abandonando el recinto ante el estrépito que causaban los dos invasores.

Me habían ganado. Papá enrollado se cree que actuando así, sin poner límites a su hijo, sin enseñarle unas mínimas normas de comportamiento (poquitas, ¿eh?, no hace falta mucho, pero un algo sí), sin combinar con inteligencia el cariño con la disciplina, tendrá siempre de cara a su retoño, que no le dará problemas, que será su eterno colega, tal vez incluso sueña con que algún día se irán juntos de marcha, qué diver. Lo que no sabe es que no es así, que el hijo acabará avergonzándose del patético padre, que jugar con los niños no implica molestar a los demás, que se puede ser un buen padre sin hacer el ridículo. Aunque para entonces, cuando suceda el desastre, ya nadie podrá reparar el daño causado. A mi en concreto, el de haberme amargado la visita a la exposición de los templarios en Toledo.