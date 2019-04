El Papa, una cerveza y la felicidad

El pasado domingo el Papa Francisco decía en la entrevista que ofreció a 'Salvados' en referencia al drama de la emigración y los miles de muertos en el Mediterráneo: «no entiendo la insensibilidad, la injusticia de guerra, de explotación, que hace que una persona migre buscando cosas mejores y la injusticia de quien le cierra la puerta». Un programa de una hora de duración, ni más ni menos, en la que pudimos ver un cara a cara marcado por la puesta en escena de la cadena de televisión, la sinceridad y la inteligencia del protagonista. De entre sus palabras destaco el grave problema de Europa con la emigración y me quedo con la latente enfermedad que padecemos: la insensibilidad. Somos inmunes ante pequeñas cosas de la vida y, lo más grave, también ante los peores dramas del ser humano; las catástrofes, asesinatos y violaciones que impregnan cada día los medios de comunicación. ¿Quién se acuerda hoy de los más de 600 inmigrantes que llegaron en el 'Aquarius' al puerto de Valencia hace casi un año? Todas aquellas historias humanas se han diluido dejando un recuerdo importante en aquel momento. Pero la realidad es que hoy, el mar Mediterráneo también se cobrará un buen número de vidas desesperadas y nosotros no hacemos nada por remediarlo. «El mundo se olvidó de llorar, esto es lo más inhumano que hay», dijo Francisco en referencia a la migración con un trozo de alambre de concertina de la valla de Melilla.

Insensibilidad: indiferencia, impasibilidad, crueldad, que carece de emoción y de sentimiento. Así somos y en eso nos hemos convertido. Pero desde el punto de vista humano, descubro un líder mundial como el Papa de la Iglesia católica con la responsabilidad que conlleva, pero con una paz asombrosa en el tratamiento de los temas que trató. Nuestro mundo, nuestro día a día, van muy acelerados y lo queremos todo de hoy para ayer. Somos insensibles máquinas devoradoras de información con fecha de caducidad, pendientes del teléfono móvil, internet y las redes sociales. Insensibles con los problemas del amigo o del vecino en ocasiones por no parar, observar, analizar, reflexionar y ayudar. Bergoglio me recordó la importancia de bajar las revoluciones para simplemente levantar la cabeza, mirar alrededor y disfrutar. Sentarse en una terraza, compartir en compañía una cerveza bajo el sol de primavera y charlar amistosamente de la vida. Sin móviles, sin reloj, dejando que cada asunto disfrute del tiempo necesario para su desarrollo, su reflexión y poder vivirlo conscientemente como se merece. Seguramente seamos el animal más estúpido del planeta pero como decía Groucho Marx: «que paren el mundo que yo me bajo», siempre estamos a tiempo de rectificar, mirar la vida desde otro punto de vista y ser un poquito más felices.