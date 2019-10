Los pantanos de Franco

Con motivo de la próxima exhumación de los restos de Franco, y valiéndose de las ruidosas redes sociales, se vienen divulgando una serie de bulos o exageraciones que fueron configurándose durante años en torno al dictador. La agencia Efe se ha encargado de desmentir algunas de las falsedades o tergiversaciones que se afianzaron en el imaginario colectivo, en un sentido u otro. Por ejemplo aclara que Franco no creó la Seguridad Social; su régimen sólo acuñó el término, pero el origen de las políticas de protección social es anterior. Tampoco es verdad que no hubiera paro bajo su mandato; hay que tener presente que no se tenía en cuenta la participación de la mujer en la población activa y que la fuerte emigración de trabajadores equivalía a 'exportar' la desocupación interna. De igual modo es una invención que las vacaciones pagadas se iniciaran con el franquismo, porque una ley de 1918 ya las otorgó a empleados públicos. Pero hay otro aspecto muy popular que se relaciona mucho con la actividad o las decisiones de Franco y no se ajusta a la verdad. Es el de los pantanos. Normalmente se considera que la construcción de embalses durante la dictadura fue por el impulso directo del dictador, a quien 'pintan' con frecuencia inaugurándolos, lo que sirve a algunos para ensalzar esas obras o denostarlas, más allá de su función práctica. Pero lo cierto es que todos los pantanos, los hechos y los pendientes, como los trasvases realizados y los posibles sin hacer, fueron diseñados en 1933 por Manuel Lorenzo Pardo, director del Plan Nacional de Obras Hidráulicas de la República, que no llegó a aprobarse en las Cortes, pero fue la base que usó el franquismo para saber por dónde había que empezar, sobre todo cuando el plan de estabilización de los tecnócratas del régimen y el dinero del Banco Mundial trajeron el empuje desarrollista.