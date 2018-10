PAMPLINAS BABOSAS

Los intentos por congraciarse con los matones nunca aportaban buenos frutos, sino raciones extra de humillación. En todos los ámbitos. En la escuela, si doblabas el lomo frente al abusón ofreciéndole parte de tu almuerzo, este te lo robaba todo y encima te arreaba un bofetón por tonto. Te irrespetaba por completo si le brindabas pruebas de amistad porque algunas personas, qué le vamos a hacer, sólo entienden su mismo lenguaje, con lo cual la firmeza es el único vehículo para pararles los pies. No importa la edad ni el microcosmos que nos rodea, algunos códigos se mantienen a lo largo de nuestra vida y conviene tenerlos presentes. Cuando demarraron nuestras correrías nocturnas, aquella fase de aprendizaje real, palpable, algo chusca, siempre atropellada, aprendimos a sortear las situaciones de violencia y peleas fertilizadas por el alcohol manteniendo el tipo. El miedo circulaba por nuestras venas en aquellos bares broncos, pero no podías demostrarlo pues, en ese caso, estabas muerto y, de nuevo, como en el cole, te caía la bofetada. Para librarte de la leche debías fingir; esto es, cuanto mayor era el susto que recorría tus entrañas mayor seguridad aparentabas. Superada esa etapa de falso Clint Eastwood de cubata garrafón, una vez incrustado el hocico en el mercado laboral nunca resultaba efectivo tragar con esos jefes que favorecían la tensión, ordenaban a gritos y alargaban más allá del límite la jornada sin pagar horas extras. Si no impedías sus chuleadas, te machacaban a base de guantazos tan metafóricos como demoledores en el aspecto psicológico pues eran expertos en hacerte sentir como una mierda. Observar a Torra acercándose a los borrokos independentistas, gastándoles pamplina babosa, mutado en pelotillero máximo e indigno, causaba rubor. Y las bofetadas, se las van a calzar igual.