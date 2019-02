Los palillos y los Goya

Solo la comprensión de lo fascinante que resulta la mente humana, y lo estúpido de esta época que nos ha tocado vivir permite entender que se dedique un par de páginas de periódico al hecho de que exista un individuo que exhibe como momento cumbre de su biografía haberse hecho el documento nacional de identidad con un palillo en la boca. Las peripecias concretas del caso las habrá leído el lector en estas páginas. Momento de gloria que a uno le ha recordado páginas y páginas de Paco Umbral sobre el palillo, las máquinas de escribir, el Madrid de las pensiones de opositores, la miseria de la literatura, el olor de las pensiones de los años 60 del pasado siglo, la halitosis y las muelas careadas, cuando parecía que el palillo era al mismo tiempo que exhibición indeseada de hartazgo en la comida, un signo de atraso que había que desterrar. Da que pensar que el signo máximo para que a uno se le otorgue el salvoconducto de modernidad no sea haberse leído 'Los Miserables' de Víctor Hugo, o haber visto un espectáculo de danza de Maurice Béjart, sino cometer y proclamar en la red que se ha hecho alguna estupidez viral, bailar con el coche en marcha, arrojarse agua helada, o cualquier clase de reto que acredite la ligereza de su educación. De poco valen los millones de euros que se invierten en educación, en esas generaciones que consecutivamente calificamos como las mejor formadas de nuestra historia, si al final el momento de gloria lo reservamos a la nadería, a la retransmisión interesada de la estupidez. No se alcanza a comprender cómo ésta sociedad que tan buenos propósitos exhibe y exige a los demás en la esfera pública, en el otorgamiento de los premios, en los temas sobre los que han de tratar las películas y los documentales, sea la misma que asfixia la libertad de los creadores, y que pretende dominar las conciencias, la ironía, la sátira de las Fallas, o las afirmaciones exageradas de las novelas de Michel Houellebecq. Si la ironía sobre los belgas, sobre la naturaleza de Holanda, o sobre determinadas localidades, llámese Getafe, Otos o Lepe se traduce en una declaración de persona non grata, o una denuncia de incitación al odio o la xenofobia, el 99% de los autores de la literatura universal han cometido pecados similares. Vuelven los palillos y esos premios tan simpáticos, equidistantes, simétricos, correctos, que siempre acertamos desde casa al ver los nominados y la temática de las películas. El día en que en lugar de un documental sobre Gaza, otro más, siempre el mismo, revelando sin tiritas las costuras indecentes del antisemitismo, se pueda premiar un documental sobre la persecución religiosa de los cristianos, entonces, solo entonces, la invocación de la libertad será real. De momento habrá que hacer acopio de palillos por si el nuevo reto se basa en esa imagen. De banda sonora Rosalía y Los Chunguitos. 1980.