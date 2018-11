Las palestras están muy expuestas

Juan Roig ha animado a los empresarios a salir del armario a combatir la mala reputación que tienen. Yo no se lo aconsejaría. En principio porque no están tan mal conceptuados como para dar ese paso. Y después porque en estas latitudes, donde la radiación solar es tremenda, hay que tomar el sol con moderación. Necesidad de sustituir directamente a los políticos que tan gentilmente les representan en casi todos los colores de la paleta no tienen ninguna. ¿Para qué se van a arriesgar? Que no se hayan quemado hasta ahora los que frecuentan las pasarelas y los cenáculos no significa que no vayan a socarrarse en el futuro. Se lo explicará cualquier dermatólogo. La piel no olvida el tiempo que ha permanecido al amor del astro rey. Amén de que no sólo queman los rayos UVB. Los focos abrasan. La impopularidad que sufren los políticos no sólo es atribuible a la corrupción o su ejecutoria. Gran parte de ella es fruto de la sobreexposición a la que están sometidos. El escrutinio y el estrecho marcaje al que los somete la prensa no hay estamento civil o militar en el mundo que lo resista. Por si este seguimiento fuera poco luego están la vigilancia que ejercen unos partidos sobre otros y las cada vez menos simbólicas muestras de transparencia que les obligan a realizar las distintas instituciones. Cosa que no ocurre en otros ámbitos de la vida social, cultural y económica del país. ¿Cuándo se resintió, verbigracia, el prestigio de la universidad? El día en que ese cuarto poder que, mal que bien, mantiene en vilo a los gestores públicos se lanzó a comprobar hasta qué punto eran reales las titulaciones que esgrimían sus señorías y se encontró con que no sólo en la Universidad Juan Carlos I se dispensaban los diplomas con una inusitada diligencia. La comisión de estudios de postgrado de la Universidad de Valencia tuvo que retirar ocho títulos de pseudoterapias médicas poco tiempo después de que la rectora Mª V Mestre se apresurara a advertir que todavía había clases. ¿Qué le acaba de pasar a su colega de la Politécnica, Francisco Mora? Pues que a la que un periodista se ha interesado mínimamente por su gestión ha descubierto que lo que se venía publicando por activa y por pasiva acerca de las oposiciones del MuVIM podría estar ocurriendo multiplicado por ciento en las de la academia. Un simple fogonazo sobre una cuestión extralectiva ha bastado para saber que el excelentísimo señor rector era miembro del tribunal del concurso al que se presentaba su mujer y actual asesora. Y no sólo eso, sino que tiene más asistentes y secretarios de libre designación, además de coche oficial, que es lo que siempre se les reprocha a los políticos, que Ximo Puig. Descontando a JM Orengo. Y es que ya lo dijo Madame Roland instantes antes de que los jacobinos la guillotinaran por moderada: «Libertad (de cátedra), ¡cuántos delitos se cometen en tu nombre!».