PALABRAS CON VIDA PROPIA El 'Diccionario lacónico' de Miguel Catalán nos ayuda a entender con mayor riqueza de significados el lenguaje y las cosas del mundo RAFA MARÍ Lunes, 3 junio 2019, 08:13

Flácido. Miguel Catalán, en su libro 'Diccionario lacónico' (Ediciones sequitur, 2019), recoge una divertida definición de la palabra 'flácido': «Pena de pene». El autor de esa magnífica greguería es Carlos Pajuelo, compañero de columnas y meditaciones en LAS PROVINCIAS. La palabra 'pene' fue descrita por Fernando de Rojas con sarcasmo: «Punta de la barriga». El 'Dictionary of the Vulgar Tongue' (1811) no se quedó atrás al definir 'Pene erecto': «Flauta silenciosa».

Ensayo. 'Diccionario lacónico' es la última obra del profesor Miguel Catalán (Valencia, 1958), siempre seductor y poderoso en el género del ensayo. Este singular diccionario con voces múltiples que nos regala ahora -porque un regalo es- nos ayuda a entender con mayor riqueza de significados el lenguaje y las cosas del mundo. La monumental recopilación de Catalán evidencia que las palabras tienen vida propia. Poseen varias existencias paralelas que les permiten escapar de entre nuestras manos clasificatorias para acceder a identidades menos encorsetadas y obvias.

Políticos. La imaginación al Poder, sí. Pero difícilmente serán imaginativos los políticos si solo tienen en la cabeza diccionarios aburridos que dan razón de la realidad con una mirada convencional. Someto algunas palabras ya utilizadas en este artículo a la prueba del 'Diccionario lacónico'. Empiezo por 'Imaginación': «Actividad eternamente joven» (Gaston Bachelard). 'Políticos': «Personas que están ahí siempre que te necesitan» (anónimo). 'Aburrido': «Alguien que habla cuando quieres que te escuche» (Ambrose Bierce). 'Razón': «Lento y tortuoso método por el que descubren la verdad aquellos que no la conocen» (Pascal).

Perversión maníaca. Cuenta Miguel Catalán en el prólogo: «Este 'Diccionario lacónico' entraña la lectura de numerosos libros antiguos y modernos. En la fase alta de su composición llegué a padecer una especie de perversión maníaca que me llevó a volver mi biblioteca del revés. A la caza de definiciones ocultas a la vuelta de cualquier renglón, indagaba de la A a la Z algunos diccionarios, también los que bogan entre dos lenguas (...) Siendo un libro escrito sobre todo por los demás, ahora preveo que terminará siendo uno de mis trabajos más personales. Como sugirió Borges, ordenar una biblioteca es también una forma humilde de crítica».

Cama. Conocemos muy bien la básica acepción de la palabra 'Cama'. El diccionario de María Moliner lo deja sentenciado con sequedad: «Conjunto formado por una armazón y colchones, almohadas y ropas donde las personas se acuestan para dormir o descansar». Miguel Catalán reproduce muchas veces estas definiciones ortodoxas, pero lo más preciado de su libro son los hallazgos poéticos: 'Cama': «Caballo del sueño» (a partir de las kenningar islandesas); «Audiencia de la conciencia» (Friedrich Richter).

Ambigüedad. María Moliner dice 'una armazón' al considerar que la cama es 'una estructura'. Curiosamente, la palabra 'armazón', muy moderna en su ambigüedad, pertenece al género masculino en caso de referirnos al esqueleto o bastidor de algún utensilio. Si se quiere ser lingüísticamente correcto, uno debe ir con cuidado en el uso de los y las armazones.

Arte. Regreso al 'Diccionario lacónico'. Las definiciones que recopila Miguel Catalán de 'Arte' son iluminadoras: «Deformidad significante» (Roger Fry); «Análisis espectral» (Karl Kraus); «Mediador de lo inexpresable» (Goethe); «Rival de la naturaleza» (Apuleyo). «Maneras de hacer mundos» (Nelson Goodman).

Fanático. Soberbia definición de 'Fanático': «Persona que sobrecompensa a propósito una duda oculta» (Aldous Huxley). En las redes sociales abundan las 'dudas ocultas' revestidas con sobreactuada firmeza a la contra. Hay que espantar con energía a nuestros demonios interiores. No todos huyen, pero a veces logramos mantenerlos a cierta distancia. Ingenuos trucos para sobrevivir.

Diablo. Antes de concluir busco en el 'Diccionario lacónico' definiciones de 'Diablo'. Una de ellas me hace reir por su burlón escepticismo: «Tipo optimista que piensa poder convertir a la gente en peor de lo que es». Parece un aforismo de Groucho Marx, pero es de Karl Kraus.