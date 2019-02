Palabras y diálogo

Todorov en su libro 'La experiencia totalitaria' señala, glosando actuaciones de Stalin: «Las palabras no están ahí para designar las cosas, sino para esconderlas. Diciendo lo contrario de lo que se hace se gana en dos frentes: actuar con total libertad y a la vez protegerse de los efectos negativos de los propios actos». Traer esto a colación viene a cuento de las cataratas de palabras que redescubren nuestros políticos a la hora de hacer declaraciones, más o menos ocasionales o institucionales, o simples tuits, con el mayor desenfado para tratar de no decir lo que se tiene que decir. Ya saben aquello de que «ningún decir dice sin más lo que quiere decir» y mucho menos si intencionadamente se utiliza la palabra para dificultar la comprensión cabal de la realidad.

En estos días estamos asistiendo a un ir y venir de declaraciones con la utilización sesgada de las palabras para que la ciudadanía no sea consciente de lo que se está jugando en el tablero político. No queda claro quién hace qué, quién propone qué, hasta qué punto las declaraciones públicas son reflejo de los propósitos. Y para muestra basta el botón de la propuesta de la aceptación de un "relator" para una mesa de partidos, al margen del Parlamento Nacional y del inoperante Parlament, para una diálogo a no se sabe cuántas bandas, para al día siguiente desdecirse y declarar que «los otros» no aceptan el marco que se ha propuesto.

El Gobierno de España declara ahora rotundamente que «no aceptará nunca un referéndum de autodeterminación». Y uno se pregunta si es que habían estado hablando de eso. Qué sentido tiene ahora esta afirmación si no estaba entre las cuestiones en discusión. O sí lo estaba y ahora se rectifica. Da la impresión de que la parte independentista se ha aferrado a una palabra, autodeterminación, y no ha transigido con las otras muchas posibles que quisieran aproximarse al concepto desde otra palabra que contenga el prefijo 'auto' (autoafirmación, autoresolución...).

La palabra mágica «diálogo», en el sentido de conversaciones entre dos o más partes para llegar a un acuerdo, pierde todo su sentido cuando los interlocutores tienen sus propios puntos de vista y no tienen voluntad de llegar a un acuerdo. El problema se agudiza cuando las partes dialogantes tienen necesidad de llegar a un acuerdo y la dificultad es cómo expresar el acuerdo innombrable. Ahí es cuestión sólo de palabras, de encontrar la palabra que quiera decir lo que no se quiere decir abiertamente.

Los independentistas, con problemas entre ellos y con fuerte presión de sus bases extremistas, no pueden fácilmente transigir con una palabra que no sea la cacareada autodeterminación. El Gobierno, y por supuesto todos los constitucionalistas que son evidentemente mayoritarios en España, no pueden plasmar en un acuerdo sin romper el consenso constitucional y, de paso, pulverizar al propio partido que bien o mal lo sustenta y de sus socios parlamentarios de los que depende para cualquier acción legislativa.

Ante esa situación el Gobierno parece haber optado, ahora y no explícitamente antes, en suspender el diálogo. Al menos en la forma de «mesa de partidos». Se ha dado cuenta que al menos tienen que encontrar una forma léxica novedosa y, a lo que se ve, aún no la tiene. Otra cosa es que el diálogo de verdad se haya roto y no se prosigan las conversaciones o charlas o como quiera llamárselas, de otra forma, sotto voce, sin tanta exposición pública y mediática.

La única forma de sacar a la opinión pública de esta situación ambigua y oscurantista es recomponer la unidad constitucionalista. Eso requiere que el doctor Sánchez cambie de registro y de contertulios y que todos los constitucionalistas abandonen el enfrentamiento cuerpo a cuerpo preelectoral y se unan en un objetivo común, que no es otro que la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho gravemente deteriorado. Este tema no puede, no debe, constituir un arma arrojadiza porque a lo que se está disparando con declaraciones partidistas altisonantes de todo tipo es a la convivencia nacional. Y ya está bien. O al final tendremos que salir a correr a gorrazos a nuestros representantes - a todos - para que entren en razón y se dejen de intereses parciales legítimos en otras circunstancias pero en este momento espurios, inadecuados y perjudiciales.

Al final habrá que considerar, como forma civilizada de zanjar esta penosa cuestión que nos divide, en la sentencia de Nicanor Parra: «La izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas» ('Artefactos') y dejar para los poetas el jugar con las palabras y sus significados como el mismo N. Parra señalaba: «Mi posición es ésta: / El poeta no cumple su palabra/ Si no cambia los nombres de las cosas» ('Cambios de nombre').

A mí me parece que ni Sánchez, ni Casado, ni Rivera, ni Iglesias, por poner sólo unos destacados ejemplos, sean unos consumados poetas, al menos en su actividad política y parlamentaria. Así que dejen todos -incluidos sus excelsos asesores- de jugar con las palabras, abrevien los diálogos a los que sean realmente útiles y apunten claramente a una voluntad expresa de acuerdo y pasen a otras cosas, que estas que han ido intentando no han conducido si no a deteriorar más, si cabe, la convivencia catalana y nacional. Y si realmente alguno o algunos son realmente poetas, guárdense sus metáforas, sus retruécanos y sus dobles sentidos para su intimidad. Allí no harán daño a nadie.