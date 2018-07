La palabra veraneo envejece conmigo

Supongo que veranear es una cualidad propia del principio de la vida y que va desapareciendo tras la pubertad. Supongo, pues, que morimos cuando se agota la vocación de veraneo que pueda subsistirnos en el ánimo, igual que esponjas petrificadas al secarse. Que, para los adultos, el veraneo no es más que una opinión inmadura. Sí, supongo que de niños tenemos a nuestro alcance todas las posibilidades de llegar a ser piratas, ciclistas o mosqueteros, que en eso consiste la niñez y que, poco a poco, vamos quedándonos sin opciones aventureras por las que optar. Que, el día en que el camino deja de bifurcarse entre el salvaje oeste o la isla de Robinson, ya sólo cabe seguir la dirección que conduce a la salida. Que los ancianos acaban desnudos de alma, como habitaciones vaciadas, y que existir, avanzar en el tiempo, consiste, precisamente, en ese vaciamiento, primero de amores y luego de recuerdos. Mientras haya cambios de agujas por delante, hay finales alternativos para el tren. Luego, no.

Supongo una edad a partir de la cual, al cruzarte con una mujer de esas que, sin saber por qué, cuando sonríen tú sonríes también, dejas de soñar con un porvenir juntos y lamentas no compartir con ella su pasado voluptuoso y traidor. Yo mismo, ahora, deploro que no me reste pelo suficiente en la coronilla con que hacerme una coleta vikinga, un plumerito de esos, tipo cogote de almiar de paja, que llevan los futbolistas más tatuados y que, sin duda, me hubiera hecho toser a tiempo a ese viejo Walt Whitman pleural con el que mi joven yo se cantaba a sí mismo. También, una edad en que a las chicas empieza a no importarles que se les vea un tirante del sujetador por la manga corta, y otra, después, en que ya les da igual que el sostén se transparente a través de la camisa («señal de que lo llevo»), y otra, por fin, en que ellas solas se desabrochan un botón de más, para que el encaje de las copas se empine y asome por el escote. Esta última edad es la más bonita.

Supongo que, debido a que el ansia por lo imposible es la zanahoria del palo con que el destino nos lleva a la oficina, es por lo que en Bruselas hay más descapotables que en Valencia y se venden más sandalias. Y por lo que en Valencia los chicos tienen botas de agua y todo el mundo, abrigos en el armario. Algunos de pieles.

Supongo que, si Charles Dickens hubiera nacido en mi calle, su cuento de Navidad sería un cuento de verano. Que el fantasma de los veraneos pretéritos tendría aspecto de muchacho moreno, descalzo, enamorado y feliz. El del presente, de tipo maduro, con papada y enfados, sobrealimentado de conformismo. No imagino al viejo verde de mis veraneos futuros. Supongo que hacerse mayor resulta inevitable y, lo que es peor, irreversible. Acojona cómo cambia el significado de la palabra «vacaciones» a lo largo de los años. Vivir es mucho suponer.