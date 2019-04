La palabra secreta

Lo auguró Pablo Iglesias, el hoy ungido por eruditos de la res política y por tertulianos situados a la diestra, como si a la derecha del podemista no hubiera bastantes líderes. La noche del arranque de campaña aseguró: «Va a haber sorpresas».

A la espera de que el domingo nos sea desvelado el gran enigma del reparto de escaños en los hemiciclos custodiados por san Jerónimo y san Lorenzo, sin duda el anuncio más sorprendente ha sido el fichaje de un candidato de otro partido en plena campaña. La elaboración de listas se ha convertido en un 'casting' donde lo mediático ha arrasado lo meritorio; donde la dictadura 'influencer' de la volatilidad y el impacto ha barrido los valores de honestidad, ética y servicio público que han de exigírsele al candidato que nos pide lo más valioso que podemos darle: el voto. El caso de Ángel Garrido sigue el patrón de dar la campanada y arañar apoyos al máximo rival, además de ser un ejemplo palmario de «traición con traición se paga». Pero en política nunca está escrita la última palabra. Por eso Garrido no está libre de escuchar, pese a todo, que «Roma no paga traidores». Pocas sorpresas más nos ha deparado la anodina campaña que hoy acaba, cuya guinda fueron unos debates nacionales que han copado las audiencias. Los notables shares del 43 y 48% han dejado claro que no hay desinterés por la política. Que hay demanda de datos. El electorado quiere saber qué propone cada partido sobre los asuntos que le preocupan, algo vedado en la campaña electoral. Los candidatos han verbalizado decenas de discursos, eslóganes y frases hechas, pero les ha faltado verdad.

Hay una joven poeta, María Lorente Becerra, que dice que «lo que sostiene el mundo es una palabra jamás dicha». Necesitamos poesía. Por lo tanto, queridos gobernantes, gobiernen, pero por favor, no busquen ni pronuncien nunca esa palabra.