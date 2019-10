Me cité para comer junto a un viejo amigo con el que no coincidía desde hace lustros, no exagero, y en cuanto nos sentamos recuperamos la antigua sintonía, ácida y corrosiva, respecto a lo que nos rodea. Tras zampar nos subimos a la palocueva para proseguir la tertulia. Bebimos agua aunque cuando nos conocimos acabábamos bebiendo, si era menester y a falta de otro líquido, incluso el agua de los floreros.

No reímos. Recordamos los viejos tiempos asilvestrados y meditamos sobre los nuevos tiempos que nos esperan. Sólo despellejamos a dos o tres personas, poco me parece teniendo en cuenta la amplia variedad de flora y fauna farandulera que se cruzó en nuestro camino. Charlamos de libros, películas, series, repasamos el estado de salud de nuestras familias, en fin... Se marchó tres horas después y entonces, gran perplejidad, descubrí que en ningún momento se nos ocurrió paliquear acerca del procés, de las trifulcas callejeras y de los maremotos teledirigidos que nos invaden. Ni una palabra. Frente a los medios de comunicación tan ocupados con el asunto, como es lógico, estableciendo sus apabullantes conexiones en directo salpimentadas por la pléyade de sesudos comentaristas, luego la vida real te conduce por otros derroteros ajenos a los saraos donde impera el histerismo frente al sosiego. No todos andamos en estado de bronca permanente y agitación constante. El personal razona, entabla sus conversaciones, intenta disfrutar de la vida y se preocupa en mayor o menor medida cuando llegan los pagos de fin de mes. La normalidad, sospecho, impera entre los que formamos parte de la resignada mayoría silenciosa. Supuso una bendición erradicar durante varias horas esa actualidad psicodramática que nos inyectan sin cesar. Mi amigo citó a Lou Reed y yo le repliqué con Josep Pla. Y volvimos a troncharnos.