En encantar-nos farà 20 anys, segons recull el X Cresol Lliterari de la AELLVA. Se dedicaren especialment als llauradors valencians les Jornades dels Escritors. Dins del títul 'L'Agricultura a més del païsage' doctes acadèmics, agrònoms, professionals de la terra i del comerç agrari, debatérem junt al professor Ballester-Olmos, reconeguda figura de la jardineria i mestre en el seu plantejament ambiental, urbanístic i social. Hui podem assegurar, refermant-nos en el llibre que arreplega les ponències i comunicacions, que se li tragué suc al tema. L'apertura en treball del Prf. Primo Yúfera i les aportacions pràctiques de Cristòfol Aguado i Joan Brusca, caps de la AVA i l'Unió, foren clau. Ells. incansables sindialistes i agermanadors de l'esforç i l'entusiasme dels qui sembren, reguen i conreen, a base de suors i desvelecs per a collir quan no apedrega, es mostraren satisfets. Pero mal pagats.

Anem a capçalera. Posant a l'Agricultura ciència per davant, clamem hui per les persones que la fan viable. No tant per qui s'enroca en idealismes de teòrica ecologica, tan absent del fanc, la gleba... que aguarda la fruta del nap i es desespera en vore que les fulles estan verdes. Passat el 9 d'Octubre, esclat de sabors en la segona primavera, les fruites inclús en massapà, i reparem en que els afanys patriòtics nos els desllavacen, els qui de fòra i en coneguts interessos venen a enfronta-se ací -com els francesos i anglesos en Almansa- deixant-nos la terra cremada. Per a defendre lo que és més que el paisage, sigam com els llauradors, embrutem les mans en la terra matèria, netegem-la de brossa borda, afonem l'arraïl i brostarem en pau. La paella hi ha que suar-la. No som lloc que pacient aguanta als desqueferats. No deu tolerar apropiacions indegudes, ni calbots paternalistes. Devem exigir els mijos que nos pertoquen, guardar la tanda i regar a temps.