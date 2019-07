País vecino

Casi 300 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias del Ministerio de Defensa trabajando codo con codo con centenares de Bomberos de la Generalitat y Mossos d'Esquadra, jugándose la vida para sofocar un incendio que ha arrasado más de 6.000 hectáreas en la Ribera del Ebro para que el responsable institucional del operativo, encargado de ofrecer datos, utilice el canutazo informativo para sacar la estelada: «Cuando un país tiene un fuego y se expande, nos ayudamos mutuamente con los vecinos. Si estuviéramos en l'Empordà lo haría Francia, pero ahora estamos al lado del estado español». El conseller catalán de Interior aprovechó el foco mediático de la catástrofe no solo para colocar el eslogan independentista, que también, sino para expresarse en términos surrealistas en cuanto a un contexto que no existe. Repetir una mentira mil veces no la transformará en realidad. Tras el 1-O se sucedieron numerosos cónclaves en el Palau para definir qué rumbo tomaría el relato secesionista puesto que nadie había pensado qué harían el día después del referéndum ilegal. Lola García en 'El naufragio. La deconstrucción del sueño independentista' (Península) relata que Puigdemont transmitió a algunos consellers, diputados y representantes de entidades soberanistas: «No quiero ser presidente de Freedonia. Me niego a ir por el mundo repartiendo tarjetas de una república inexistente». Él, entonces partidario de convocar elecciones, explicaba el ridículo de representar a un ente imaginario apoyándose en el que inventaron los hermanos Marx en 'Sopa de ganso'. El relato es una sátira del autoritarismo, la miseria humana, la ineptitud política y el absurdo como muestra una de sus escenas más parodiadas, la intervención del presidente Firefly en la cámara de diputados cuando le preguntan sobre el informe de tesorería: «Claro, hasta un niño de cuatro años podría comprenderlo. ¡Busquen a un niño de cuatro años: a mi me parece chino!».

A Torra, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ya le ha procesado por presuntos delitos de desobediencia o denegación de auxilio a la autoridad por mantener lazos amarillos en edificios públicos durante la campaña. Con la sombra de la inhabilitación de un president más fuera que dentro de juego, Miquel Buch se abre paso. «Pueden contar conmigo sí». Hace unos días se postuló en una entrevista en Rac 1. Buch, criado en las juventudes nacionalistas convergentes, ascendió a Interior tras renunciar a la alcaldía de Premià de Mar. Desde el ayuntamiento en el que gobernó una década fue nombrado presidente de la Asociación Catalana de Municipios, cargo con el que acaparó protagonismo durante el procés. Ahora, con las elecciones catalanas a la vuelta de la esquina, aspira a ser el líder del amalgama que fusione JxCat, PDECat y la Crida, «un instrumento», dice, «para conseguir la independencia». Nunca ha ocultado sus ideales separatistas. El problema es que, quien dirige la seguridad de una comunidad autónoma con aspiraciones de convertirse en su máxima autoridad, se crea que vive en Freedonia.