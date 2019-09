MÁS PAÍS NO ES MÁS ESPAÑA

El asunto es fácil de exponer y admite pocos matices: cuando se va de Podemos y crea su propia marca regional (o provincial o local, como queramos encuadrarla territorialmente), Íñigo Errejón le pone como nombre Más Madrid. No Más Comunidad ni Más Región ni Más Autonomía. Más Madrid. Pero ahora, cuando de lo local salta a lo nacional y presenta su candidatura, anuncia que el partido se conocerá como Más País. ¿No hubiera sido lógico que siguiendo el criterio anterior, su propio criterio, se hubiera llamado Más España? No, imposible e impensable. Imposible porque con Errejón van a ir en las listas del 10 de noviembre formaciones de corte nacionalista (de momento, también CiU lo era hace décadas y ya hemos visto dónde ha acabado, más independentista y radical que ERC, que ya es decir) que como Compromís no hablan nunca de España sino del Estado. España, tanto el propio nombre como sus símbolos constitucionales les produce urticaria. No puede ir en coalición el exnúmero 2 de Podemos con partidos poco o nada españoles y poner la marca España como paraguas del invento electoral. A ver qué cara se le hubiera quedado a los gerifaltes del Bloc si después de convencer a sus bases para que votaran a favor de ir con Errejón en las elecciones éste llega a anunciar su esperado desembarco bajo una gran bandera rojigualda. A los Nadal, Mulet, Xambó y compañía les podía haber dado un síncope. Impensable porque Errejón es de izquierdas, muy de izquierdas, y aunque cuando él vino al mundo Franco ya estaba muerto y enterrado (en el Valle de los Caídos), es hijo del antifranquismo de una izquierda española que reniega del patriotismo, de la historia y de los símbolos y que alimenta los nacionalismos periféricos, la leyenda negra y el equívoco con las banderas. En sus mítines es más fácil ver la tricolor republicana que la enseña constitucional. No ha superado el miserable esquema mental que determina que el patriotismo es patrimonio del fascismo, un planteamiento tan simple que en ningún país de nuestro entorno ha hecho fortuna. En Francia, en Alemania, en el Reino Unido o en Italia, el debate entre izquierda y derecha es ideológico y se centra fundamentalmente en el papel que debe desempeñar el Estado, más o menos intervencionista, pero no se pone en cuestión la propia existencia de la nación. Más País es la marca apropiada para la izquierda acomplejada e incapaz de superar traumas históricos, la 'izquierdita cobarde' que prefiere suprimir la palabra España de su vocabulario y sustituirla por ese genérico de país que les suena más propio, más asumible, más moderno y progresista. Y que, sobre todo, piensan que les puede llevar de la mano de los nacionalistas a acabar de romper lo que queda de Podemos.