EL PAÍS AL QUE AMO ARSÉNICO POR DIVERSIÓN Afearíamos a un presidente del gobierno que se emocionara proclamando su amor a España MARÍA JOSÉ POU Sábado, 25 mayo 2019, 09:18

Se le quebró la voz, dio la vuelta con los ojos llorosos, y huyó deprisa sin despedirse. Solo quería entrar en Downing Street, cerrar la puerta y probablemente echarse a llorar. Así acabó Theresa May la breve alocución con la que comunicaba a los periodistas su renuncia. La escena sorprende, acostumbrados al carácter británico tan contenido y a una sociedad que no ve bien la demostración de emociones en público. A Theresa May le pudo el agotamiento, la presión y la decepción de no haber conseguido lo que se propuso al llegar al cargo. Pero en su intervención tuvo tres detalles que no son comunes por aquí: el primero, su orgullo por haber sido la segunda Primera Ministra en su país. En efecto, Gran Bretaña nos lleva ventaja. Ellos saben, desde el siglo pasado, lo que es tener una mujer en la cabeza del gobierno. Y May dejó una coletilla: la segunda mujer, pero no la última. El otro mensaje tiene un cierto olor a demagogia pero no por eso deja de ser verdad. El engaño está en que los políticos suelen decirlo sin creerlo, no que la afirmación en sí sea falsa. Dijo May, en la puerta del 10 de Downing Street, que el único privilegio de ese despacho es dar voz a los que no tienen voz. Me gustó especialmente la forma de resumirlo: el verdadero privilegio. Visto desde las tierras del Falcon arranca una sonrisa. Es sentido de servicio público. Lo dice la lideresa de un Partido que metió al Reino Unido en el callejón sin salida del Brexit por interés particular de David Cameron, para afianzar su posición dentro del partido. Sin embargo, no le falta razón. Es un despacho desde el que se puede hacer mucho no por uno mismo ni por su familia o amigos sino por los ciudadanos más débiles. Esa perspectiva no da vértigo sino mucha responsabilidad. Lo malo es que hoy son muy pocos los políticos de quienes se pueda afirmar que anteponen los intereses de los desfavorecidos a los suyos propios o a los de su partido.

El tercer detalle fue el más llamativo, el momento en el que May muestra su gratitud «por haber podido servir al país que amo», dijo textualmente. No recuerdo cuándo fue la última vez que escuché a un político español hablar de España en términos de amor. Lo han hecho algunos con grandilocuencia defendiéndola, sintiéndose parte de ella, o exaltando sus virtudes. Por Dios y por España, juraban los miembros de Vox. La unidad y la soberanía de España, reclaman Ciudadanos en Cataluña. España se presenta como una entidad que debemos salvar pero pocas veces como una madre patria a la que amar. Con suerte, consentimos a Bertín Osborne o a Julio Iglesias que lo digan, pero afearíamos a un presidente del gobierno que se emocionara proclamando su amor a España. En cambio, los inexpresivos británicos acaban de darnos una lección. Patria es el lugar que amamos por encima de cualquier otro. Ni fronteras ni lazos. El único lazo es el que nos vincula a ella hasta el sacrificio.