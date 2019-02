Y TODO ESTO ¿QUIÉN LO PAGA?

Una vez más comprobamos con tristeza la distancia enorme que separa la ciudad real, la posible, la que viven cada día los ciudadanos, de las fantasías y utopías cuando no ocurrencias o directamente insensateces en las que incurren los políticos. Tenemos el caso del plan especial de Ciutat Vella, el centro histórico de Valencia, y en concreto del edificio de la antigua sede de la Delegación de Hacienda, en Guillem de Castro, vacío desde hace años después de ser desalojado aprisa y corriendo por sus problemas estructurales. El propietario, la Agencia Tributaria, ya ha dicho que no va a volver ahí, que está bien donde está, y propuso su recalificación como hotel. Pero el planeamiento municipal rechaza este uso y apuesta por convertirlo en biblioteca municipal, archivo y hemeroteca. Ciertamente, la ciudad necesita reflexionar acerca de sus necesidades hoteleras y si tiene sentido que todo el casco antiguo acabe convertido en un espacio para el alojamiento de turistas y sin apenas vecinos, que es a lo que se está dirigiendo. Pero una cosa es que no se apruebe la recalificación de Hacienda y otra muy distinta es que el proyecto de transformar el inmueble en una biblioteca pública sea razonable y asumible por las arcas municipales. Porque, en primer lugar, hablamos de un edificio valorado en 16 millones de euros, que el Ayuntamiento debería abonar al Gobierno central. Pero es, en segundo lugar (y aquí viene la miga del asunto), la sede de Hacienda tiene 10.795 metros cuadrados útiles, al ocupar una parcela de 2.315 metros. No hay que ser arquitecto para darse cuenta de lo que supondría en cuanto a coste una rehabilitación de un inmueble de dichas características. Seguramente estaríamos hablando de entre 20 y 30 millones de euros, una cifra que está muy lejos de las posibilidades financieras del Consistorio. ¿Qué ocurre entonces? Pues que queda mucho mejor, para el consumo interno y para la clientela progre, decir que Hacienda va a ser una biblioteca pública que catalogarla como un futuro hotel. Y aunque es cierto que las instalaciones de la plaza de Maguncia necesitan una renovación a fondo, hay un obstáculo insalvable para esta operación: el coste. Por otra parte, Valencia ya cuenta con una gran biblioteca en un monumento histórico, la de San Miguel de los Reyes, dependiente de la Generalitat. ¿Tendría sentido embarcarse en una intervención como la propuesta habiendo como hay otras necesidades mucho más perentorias? No lo parece, por lo que lo previsible, lo que con toda seguridad va a ocurrir, es que la vieja sede de Hacienda permanecerá vacía y abandonada años, décadas tal vez, hasta que se caiga, o hasta que acabe siendo pasto de unos okupas que, como nosotros, sabrán que ahí no se va a hacer nunca una biblioteca.