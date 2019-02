Dice Rocío Monasterio que su partido (Vox) pactará con todo aquel que no quiera romper España. Las declaraciones políticas (salvo la chapa institucional para público cautivo de Pedro Sánchez cuando no rompía a dar la fecha electoral) deben ser cortas y contundentes. Porque no van dirigidas a mentes preclaras sino al votante medio, eso que, con razón, tanto despreciaba Churchill. El votante medio prefiere a Risto antes que a Arcadi. Las declaraciones políticas de Bertín Osborne no son de menos calado que las de todos esos tipos (todos son tipos) que van a ser candidatos a presidente del Gobierno: «Me sirve cualquier partido que defienda los valores tradicionales, los toros y la paella». ¿Cómo va a correr peligro la paella? Alberto Garzón se ha fotografiado con un chándal de la DDR haciendo una. Lo malo es que cuando el arroz está en su punto se le ve metiendo una espátula o cuchara de madera. Cielos, corre peligro hasta la paella.