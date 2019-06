PACTOLANDIA

Pese a la ola de calor que nos invade por tierra , mar y aire, amén también por efecto del mismo clima y por el terror difundido por los medios de comunicación de algunas masas, parece de obligado cumplimiento que un columnista que se tenga a bien, e incluso que se tenga aprecio de si mismo, no puede dejar de referirse a los pactos interdesiguales en política de estos días, meses e incluso años, si no quiere ser acusado- con el dedo de acusar que es el mismo que el dedo de designar asesores, por ejemplo- de no seguir la actualidad.

Así, Carlos, manos a la obra.

Un día de brillo democrático al Sol, el votante se dirige, alegre, a cumplir con el rito al que se ha dado en llamar votar; va ligero de corazón, henchido su cerebro de vocación participativa. Penetra en el santa sanctórum del llamado colegio donde sendos ciudadanos cuidan, vigilados por apoderados de los partidos en liza, de unas urnas con una rendija por la que cabe solo una papeleta doblada; tras haberse identificado y oír como su nombre está en una lista.

Ha sido reconocido como ciudadano establecido. Albricias. Nadie sabrá nunca lo que contenía aquella papeleta doblada, solo y si acaso su mujer. Cumplida su intención, vocación u obligación de participar, el votante se va a la playa a darse unos pediluvios, o a casa y hasta la investidura.

Pasa el tiempo y la cara de asombro, la faz de desconcierto y el rostro de mosqueo, devenido en cabreo, va variando a medida de tener noticia de que su opción se pasa su voto por el forro escrotal, sin el menor miramiento del escozor que eso produce en el alma del ciudadano venido, cree él, en demócrata.

Como A pacta con B, pese a jurar ante la Biblia que no se moverían un ápice de su programa, los llamados pactos de última hora le cogen con el pie cambiado y se dice a si mismo. «Os espero para la próxima» pero la próxima a lo mejor llega dentro de 4 años y para entonces el olvido ha hecho presa de nuestro aguerrido ciudadano y caemos de nuevo en el garlito. Espabilados.