Pacto de empatía

Pedro Sánchez apuesta por la empatía para resolver el golpe separatista catalán. Ya sabemos que esa empatía gubernamental consiste en ir preparando el terreno para el blanqueo político y jurídico de la rebelión secesionista, incluida la excarcelación de sus promotores y ejecutores, a cambio de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado del año que viene y la prolongación de la legislatura. Al ministro Josep Borrell no le gusta ver a los jefes del procés entre rejas, la vicepresidenta Carmen Calvo dice que no sería lógico que los presos siguieran en prisión preventiva si el juicio se alarga y la delegada del Gobierno en Cataluña ya habla de indultos cuando todavía no hay sentencia. Eso no es empatía, eso es entreguismo y bajarse los pantalones con el objetivo de aprobar unas cuentas y seguir en el poder. Pero esa artimaña vergonzosa no es fruto de la empatía sino del chantaje que los portavoces independentistas del Congreso de los diputados plantearon hace unas semanas. Si los socialistas querían Presupuestos en 2019 debían dar órdenes a la Fiscalía del Tribunal Supremo para que retirara las acusaciones por rebelión y seguidamente para que no se opusiera a la excarcelación de los procesados. Todo muy lógico dentro del pensamiento separatista, no hay que olvidar que en las leyes de desconexión independentistas era Puigdemont y sus acólitos quienes nombraban a los jueces, pero nada apropiado para un Ejecutivo que representa la dignidad de la nación y debe respetar la Constitución y las leyes. El problema de Pedro Sánchez es que él quiere ponerse en el lugar de los separatistas pero ellos desprecian profundamente y persiguen sin tregua a los que no son independentistas. Eso no es empatía, es simplemente claudicación.