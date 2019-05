Paciencia Asombra la voluntad con que la gente se aferra a la papeleta y asume las bofetadas de lo que no entiende FRANCISCO PÉREZ PUCHE Jueves, 23 mayo 2019, 08:48

La gente ve a los presos retirar su acta de diputado y se enfada. Con razón. La gente ve que los huidos de la Justicia dan ruedas de prensa y se irrita con más razón. Pero lo malo es que no hay nadie que intente explicar, desde la política o la universidad, que no es porque tenemos una democracia bobalicona, sino porque la nuestra quiere ser, por nueva, una democracia más perfecta, más tolerante, más garantista y finamente ejercida que otras muchas que presumen de veteranas y eficientes.

Si nos lo explicara la señora Batet, quizá lo entenderíamos. Si hablaran el presidente Sánchez o el presidente del Supremo, sin duda lo íbamos a entender. Pero cómo no lo hacen, como ejecutivo, legislativo y judicial no quieren explicarlo, y mucho menos decidir, estamos como estamos, atónitos y decepcionados, poniendo en valor si realmente vale la pena ir a votar.

No, no creo que la democracia de Austria, ya no digo Polonia, aguantaran tirones como los que venimos resistiendo desde hace un par de años. La dignidad de Francia no soporta dos telediarios con los presos haciendo gracietas. No hay estado en Europa capaz de sobrellevar ni la mitad de lo que está aguantando el Estado español, no ya desde Rajoy, sino desde Maura, que hace cien años justos, en aras del orden público, aplicó un recorte a las garantías constitucionales y dudó si debía hacerlo también en la Cataluña que ya se estaba levantando.

¡Ay, democracia mía! ¡Cómo me esfuerzo y cómo me cuesta quererte! Porque hay que cantarlo así, en coplas hondas y ancestrales. Hay que recurrir, para asimilar algo, a la imagen de una España que nunca ha merecido los dirigentes que le tocaban en suerte. Así es que a la gente le cuesta asimilar al legislativo, entender al ejecutivo, pero sobre todo, sobre todo, se le pone cuesta arriba interpretar al poder judicial. A sus decisiones e impulsos, a sus imputaciones e investigaciones; a la forma, en apariencia frívola, en apariencia oportunista, en que se levantan, agitan, abren, airean y cierran los sumarios.

Asombra, en efecto, que no haya muchas más abstenciones en son de protesta. ¿Cómo explicar que hay imputados que han sido expulsados de las listas sin rechistar, olvidados por su partido, e imputados que se rebelan y se presentan por libre con la pretensión de reconquistar la Diputación perdida? La imagen trágica de Ximo Puig en Ontinyent, explicándose en una mesa camilla, argumentando que la acción pública la hacen los partidos y no tanto las personas, da la medida de casi todas las cosas. Pero él, al menos, salva el honor cuando intenta explicarlo.

Asombra, sin duda, esa virtud paciente de un electorado que olvida la irritación del homenaje al etarra preso y se aferra a la papeleta que le ha llegado a casa. Emociona que la mayoría obvie el dolor y en aras de la convivencia asuma que ahora se trata de hablar de Europa y de decidir sobre el Ayuntamiento.