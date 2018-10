ME PERDÍ TODA LA SERIE

A mí, actualmente, con el fútbol me ocurre como con aquellas series que veíamos hace años, antes de la televisión a la carta, cuando si te perdías un par de capítulos luego costaba engancharse porque los que hace dos semanas estaban juntos ya se habían separado y él se había ido con la hermana de ella y ella se había arrimado al padre de él y tú decías, ¿pero estos dos no estaban la mar de enamorados?, y no entendías nada y nadie te lo quería explicar porque si se paraban a explicártelo se perdían la trama y tenías que esperarte a los anuncios para ponerte al día.

Hace poco pongo el partido de la selección española contra Inglaterra, por aquello de hacer patria y por ver si ya que no hay manera de recuperar Gibraltar y de devolverles la afrenta de Trafalgar al menos les tocábamos otra vez la carita en el terreno de juego (pero bien, es decir, dándole al balón, no lesionando al contrario a lo Sergio Ramos). Y lo que me encuentro es con una serie de futbolistas de cuya existencia no tenía noticia... ¡y que estaban jugando con España! ¿En qué siglo me habré quedado parado? Ya me pasó cuando empezó el bombardeo mediático porque Mariano llegaba al Madrid, y Mariano por aquí, Mariano por allá, venga Mariano y yo sin saber quién era Mariano o pensando que hablaban del otro Mariano, es decir, de Rajoy Brey, el expresidente del Gobierno y reconocido madridista.

Pues bien, con los entrenadores debo de haberme perdido no un par de capítulos de la serie 'Sin entrenadores no hay paraíso' sino todas las temporadas emitidas hasta la fecha. Porque leo, y no doy crédito (lo cual no significa que piense que la noticia no es auténtica, cosa que no es así, porque la leo en un medio serio y riguroso, es decir, en un periódico de papel que también tiene, lógicamente, edición digital), que el club que preside Florentino Pérez se ha puesto en contacto con José Mourinho por si despide a Lopetegui, pero que va y resulta que el portugués tiene todavía tres años de contrato con el Manchester United, del que cobra 20 millones de euros al año, por lo que está esperando a ver si lo tiran (haciendo muchos méritos para lograrlo) y así le tienen que pagar 60 millones de golpe. Repetimos: veinte millones de euros al año por entrenar. ¿De verdad alguien cree que el Chelsea o el Madrid, con sus súperplantillas, no habrían conseguido los mismos títulos (tampoco tantos) con otro técnico en el banquillo? Comprendo que hay entrenadores que aportan un sello especial a sus equipos, como Johan Cruyff o Guardiola en el Barça, Luis en la selección o Benítez en el Valencia, pero ¿cuál es la gran aportación al mundo del fútbol de José Mourinho para cobrar 20 millones de euros al año? Ya digo, me debí de perder la serie completa. Estaría viendo los documentales de La 2.