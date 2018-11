«SERÁ DE LA PARTIDA»

En cada época se habla de una manera, obviamente, en caso contrario seguiríamos empleando palabras y construcciones verbales del siglo XVI, y no es el caso. Nosotros no nos expresamos como nuestros padres y nuestros hijos no lo hacen igual que nosotros. Eso implica que haya frases, exclamaciones o latiguillos que desaparezcan con el tiempo, para dar paso a otros nuevos. Me resultó entrañable cuando Mariano Rajoy, siendo todavía presidente del Gobierno, utilizó lo de «ni hablar del peluquín», una expresión que ha caído en desuso pero que es preciosa. Al igual que ya nadie dice ¡canastos! o ¡córcholis! ante una contrariedad, porque ahora todo el mundo tira (con perdón) del puto y la puta y para cualquier cosa le meten delante el puto: el puto autobús, el puto lunes, el puto ascensor, lo que sea, y venga el puto para arriba y el puto para abajo, qué falta de imaginación. Incluso para insultar -que no se debe- hay que tener cierto estilo. No es lo mismo llamarle a alguien hijo de puta (más perdón) que recurrir al rico vocabulario del castellano y decirle mequetrefe, zoquete, zascandil, botarate, cenutrio o cualquier otro improperio por el estilo, cargado de significado, aunque es muy probable que el remitente no lo entienda, que ésa es otra. José María García (un icono del periodismo deportivo para los de mi generación, en lo bueno y en lo malo, un referente al que aún echamos de menos) era un crack a la hora de identificar a algunos de los personajes de su época: el pastillero mayor del Reino, el correveidile, el del trote cochinero, Pablo-Pablito-Pablete, Pedrusquito, Óscar Porta (el perro de Pablo Porta)... Muchas de sus innovaciones en el lenguaje han quedado incorporadas a crónicas y retransmisiones. Entiendo que el fútbol tiene unos códigos propios que lo hacen diferente a cualquier otro deporte, no por las reglas del juego sino por la trascendencia social que ha ido adquiriendo y que lo ha transformado en un fenómeno de masas, global, único. Y comprendo que al igual que España exporta palabras a otras lenguas (siesta o guerrilla), el castellano tiene que incorporar vocablos procedentes de más allá de los Pirineos o del otro lado del Atlántico. Pero esa expresión que desde hace años oigo en las previas de los partidos en la radio (en la tele no veo información deportiva por prescripción médica) y que se utiliza cuando un jugador es duda por estar lesionado o por tener «molestias» pero finalmente parece que va a jugar, ese extraño y malsonante «será de la partida», es completamente inaceptable, proceda del italiano (como parece) o del senegalés (¿existe?). «Finalmente Parejo será de la partida». Pues no, compañeros periodistas de deportes de la radio, yo por ahí no paso, ni hablar del peluquín, hasta ahí podríamos llegar. ¿Qué necesidad había?