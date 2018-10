¿Cómo que ya no queda pan?

Poco antes de comer entro el pasado jueves en la panadería de mi barrio a comprarme algo para la merienda. Por un día voy a aparcar mi sana y metódica costumbre de tomar a media tarde (18,15 para ser exactos, ni un minuto arriba ni uno abajo) un yogur de fresa (en tarro de cristal, como toda la vida) y me lanzaré por la tortuosa pero deslumbrante senda de la bollería tradicional con tan abundante relleno de chocolate que cuando das el primer bocado desborda el estrecho receptáculo de hojaldre, invadiendo y pringando dedos, palma de la mano y hasta mesa de trabajo, un desliz gastronómico que representa una pésima noticia para mi maltrecha línea, la propia de un cincuentón 'del-gordo' (cuerpo enjuto con incipiente barriguita) que no practica más deporte que seguir la actualidad del Valencia CF y sólo cuando gana, no voy a perder el tiempo leyendo crónicas de derrotas. Cuando estoy recogiendo las vueltas entra un señor (de momento) y al ver las estanterías medio vacías pregunta impaciente si es que no les queda pan, a lo que la dependienta -siempre amable y con una sonrisa- le contesta que sólo lo que ve, que casi se les ha agotado, que las barras de cuarto han volado pero que puede llevarse alguno de esos panes que hacen ahora los hornos, especiales, que si con pipas o con pasas o con lo que sea, a lo que el hombre (ya no 'un señor') responde malhumorado que cómo es posible, que si es que no están trabajando los horneros, que dónde están, que cómo puede ser, que por qué no hacen más, y ella, que no pierde la paciencia, muy tranquila, le contesta que sí, que trabajar han trabajado, ya lo creo que han trabajado, que de hecho su jornada empieza la noche anterior, de madrugada, y que a esa hora (dos y media de la tarde) pues que seguramente tienen derecho a irse a sus casas, a descansar un rato y a prepararse para al día siguiente afrontar otra dura jornada, a lo que el fulano -con el gesto torcido, mitad de rabia, mitad de vergüenza- ya no responde, cómo va a hacerlo si acaba de recibir un directo en toda el rostro que lo ha dejado tendido sobre la lona, un KO en el primer asalto. La anécdota es sólo una más de esta sociedad que de tantas series y 'realities' que ve, de tantos discursos de empoderamiento y tanta publicidad de sé tú mismo y haz lo que quieras, se cree que en efecto ancha es Castilla, que tiene derecho a todo y obligación de nada, que todo el mundo está para servirle a todas horas y que cuando las cosas no salen como tenía previsto se pilla un berrinche de padre y muy señor mío que deriva en el clásico ahora te vas a enterar tú de quién soy yo. Panaderos 24 horas a nuestro servicio los 365 días del año, socorristas desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, ambulancias adaptadas para personas de más de 300 kilos y desagües que canalicen trombas de agua de 233 litros por metro cuadrado. No aceptamos la frustración, un no por respuesta. Así nos va.