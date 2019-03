Pablo y Poli

P ablo Iglesias ha cambiado 'Juego de tronos' por 'Rugrats. Aventuras en pañales'. La caída del caballo de Pablo de Galapagar camino de Imaginarium es mejor que la de Pablo de Tarso camino de Damasco. Y, cielos, en España no manda el Parlamento. Emosido engañados. No es novedad que me gusta la estampa que forman el otro Pablo, Echenique, y Noelia Vera cuando comunican cosas podemitas. El sábado, en el regreso a la plaza pública de Pablo Iglesias, Vera fue una de las primeras en hablar. Algunos que llegaron después dijeron que era muy difícil hacerlo tras ella. La Pasionaria de Cádiz, no te digo (pero ahí están, marcha atrás). En el caso de Isabel Serra, lo entiendo. Para ella debe de ser difícil abrir la boca hasta después de Poli Díaz. Volvió Iglesias y volvió Poli. El vídeo de 'Marca': sin camiseta, con pantalón de chándal, sombrero mexicano, un trabuco, una azada, una especie de escombrera detrás. Poli, se te echaba de menos.