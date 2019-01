Pablo Iglesias y el bosque de Birnam Como Macbeth, ha acabado reinando sobre un territorio -su partido- cuyos confines reales no van más allá del muro de su fortaleza de Galapagar CARLOS FLORES JUBERÍAS Miércoles, 30 enero 2019, 08:23

Macbeth tenía la seguridad de que sus días de gloria jamás llegarían a su fin. Las tres brujas que le habían augurado que primero sería señor de Cawdor y más tarde rey de Escocia, también le habían anunciado que seguiría «invicto y con ventura» en tanto el gran bosque de Birnam no se moviera de su sitio para entablar batalla contra él, y que ningún hombre nacido de mujer podría jamás darle muerte. Y si era evidente que los árboles de un bosque jamás mudarían de lugar, y mucho menos se convertirían en un ejército, no lo era menos que nadie que no hubiera salido del vientre de una mujer podría blandir una espada contra él. De modo que liberado de ese pesar se embarcó en el insano empeño de apuñalar primero a su propio rey, para luego mandar asesinar a cuantos amigos hubieran empezado a rebelarse contra su sed de poder, y aun a cuantos inocentes fueran a estorbarle. La conclusión es de todos sabida: preso de su ambición, atormentado por sus crímenes y abandonado por sus aliados, Macbeth vería desde las almenas de su castillo en Dunsinane -el único rincón de su supuesto reino a donde llegaba efectivamente su poder- cómo el ejercito de su antiguo aliado Macduff, y de Malcolm el hijo del rey asesinado, avanzaba sobre él camuflado tras las ramas del bosque de Birnam.

De todos es sabida... o quizás no. Tal vez si Pablo Iglesias y su particular Lady Macbeth se hubieran aficionado menos a las series americanas y más a la lectura de los clásicos hubieran comprendido a tiempo que aunque en política es imprescindible una cierta dosis de ambición, sin la cual la propia causa acaba muriendo de inanición, una ambición desmedida -la ansiedad por tener todo el poder, por tenerlo en exclusiva, y por tenerlo ya- acaba convirtiéndose en la perdición de quienes la padecen. Hubieran comprendido que aunque para llegar al poder es necesario eliminar antes a los adversarios, es imposible llegar a lo más alto si se eliminan también a los aliados pasados, presentes o futuros, y menos aun si la purga llega hasta quienes nada se jugaban en el envite. Y hubieran comprendido que las profecías de las brujas -¿sería excesivo aludir aquí a esos modernos augures que son las empresas demoscópicas?- son por su propia naturaleza oscuras, y susceptibles de cegar a quienes se obstinan en darles sólo la interpretación que más les conviene.

El resultado es que, como Macbeth, también Pablo Iglesias ha acabado reinando sobre un territorio -su partido- cuyos confines reales no van más allá del muro de su fortaleza de Galapagar -de hecho, no llegan siquiera hasta la vecina Villa de Madrid-, ayuna de soldados que la defiendan, mientras sobre ella avanzan desde los cuatro puntos cardinales cuantos aliados dejó malheridos por el camino, sin otra incertidumbre que la de saber cuál de ellos será el que a la postre le dé la estocada final.