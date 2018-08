OTOÑO CALIENTE Cap i casal La agenda política en el Ayuntamiento gustará los próximos nueve meses a los amantes del cine de acción PACO MORENO Valencia Lunes, 13 agosto 2018, 09:37

El título de esta página no tiene que ver con lo meteorológico, aunque podría servir debido al tiempo tan loco que estamos sufriendo este verano. Viene a colación de que el 1 de septiembre faltarán nueve meses para las elecciones municipales, las que se saldaron en 2015 con un concejal de diferencia a favor del gobierno tripartito actual de Valencia. Más suspense imposible.

Tan lejos como ayer el portavoz del grupo municipal popular, Eusebio Monzó, anunciaba una vuelta de tuerca en la oposición y en fiscalizar la gestión del alcalde Joan Ribó, sin cerrar la puerta a dirigirse de nuevo al juzgado cuando lo crean necesario.

Nueve meses donde hay que descontar el último, cuando todo el pescado ya estará vendido. Mucho antes del 26 de mayo, los vecinos de Valencia elegirán la papeleta. Ribó ya ha dicho que quiere repetir y la portavoz socialista, Sandra Gómez, reiteró ayer mismo que se presentará a las primarias del PSPV.

Los actores principales de la película ya están casi definidos. Queda ver la baza que jugará el Partido Popular, la gran incógnita que se presume como una noticia casi futbolística, mientras que todos dan por sentada la candidatura de Fernando Giner en Ciudadanos, pese a que debería pasar por un proceso de primarias. Y para completar el casting, los miembros de València en Comú seguro que nos ofrecerán tardes animadas hasta que clarifiquen la lista municipal.

Tiene razón Carlos Galiana, el concejal que quiso ser de Fallas y se quedó en Mercados, cuando asegura en una entrevista a la agencia Efe que la política tiene algo de teatral por aquello de los debates plenarios, a lo que yo añado que estos nueve meses tendrá más visos de una película con ingredientes de 'House of cards' y 'Los Soprano'. Y no exagero ni un ápice.

Los dos grupos de la oposición ya han comenzado a mostrar su estrategia. No es un secreto para nadie que una gestión compartida de tres partidos con intereses tan diferentes es muy complicada, por mucho que se encierren en jornadas de convivencia de vez en cuando. La ejecución del presupuesto municipal es baja, bajísima para unos concejales que llegaron al Ayuntamiento con la idea de comerse el mundo y darle la vuelta a la ciudad que dejó Rita Barberá.

Tres años después, la sensación es que se ha hecho poco con ese «transatlántico» que es el Consistorio, como en su día lo definió el alcalde Joan Ribó, cuando habló de lo difícil que es cambiar el rumbo. Ya no hablo de grandes proyectos que necesitan más de un mandato, sino de obras y dotaciones singulares para los barrios.

Es uno de los aspectos que echará en cara la oposición al tripartito. La primera fase del Parque Central es una obra heredada y el anillo ciclista estuvo paralizado durante meses cuando el proyecto ya estaba hecho, para ampliar el ancho del espacio de los ciclistas.

Se me ocurren esas dos, aunque podrían ser más. La reforma de varias calles de Ensanche, otra herencia, no ha continuado con la reurbanización de Isabel la Católica, Grabador Esteve o incluso Cirilo Amorós. Inversión cero en uno de los motores turísticos y comerciales de la ciudad.

¿Se han abierto más piscinas? ¿Y bibliotecas? ¿Se ha mejorado sustancialmente el servicio de la EMT? ¿Y el tráfico? El presupuesto de este año apenas ha llegado a 38 millones de inversión gastada en siete meses y cuando llegue diciembre, el balance de lo conseguido será la carta de presentación de Compromís, PSPV y València en Comú a las elecciones. El próximo ejercicio supondrá sólo un montón de anuncios e intenciones hasta el 26 de mayo.

La salida del Plan de Ajuste impuesto por Montoro en lo peor de la crisis económica será, en caso de que lo consiga el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, una de las principales bazas de la recta final del mandato. Pero ya anticipo que los vecinos se fijan más en que los alcorques de su calle están llenos de matorrales que en las cuestiones de macroeconomía.

El presupuesto de limpieza no ha dejado de subir, aunque los resultados han sido más que dudosos. De la gestión de tráfico mejor no hablar para no enfadar al personal, sobre todo debido a las formas impuestas por el concejal, mientras que las mejoras en los museos y monumentos siguen siendo una buena intención.

Algo tendrán también que poner sobre la mesa los dos grupos de la oposición municipal. El Partido Popular tiene nueve concejales imputados, con lo que ya sabe por dónde le va a zurrar el tripartito, mientras que Ciudadanos se vale de momento del beneplácito de los recién llegados, aunque eso se acabará pronto.