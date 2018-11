Como una ostra Tienda de campaña Decir que hay que combatir a los manteros o que no entiendes tanto viaje de los bomberos te aísla y excluye FRANCISCO PÉREZ PUCHE Domingo, 4 noviembre 2018, 10:06

Lo noto con más evidencia que las arrugas: me quedo atrás, anticuado como Machín. Y lo constato cuando en una tertulia me quedo más solo que una ostra, aislado como Robinson Crusoe, defendiendo la idea asombrosa de que los manteros son vendedores ilegales, intrusos que no pagan impuestos, que deben ser erradicados de las calles por la Policía Municipal.

¿Qué has dicho, desdichado? Aún me duelen las insinuaciones. Aún me pican las miradas: soy un viejo, un hijo de la Constitución del 78. Un tipo inquietante que quiere que se cumpla la ley incluso sobre los emigrantes que no tienen papeles y que venden falsificaciones en la calle, frente a la puerta de una tienda que se dedica a lo mismo pero con productos legales y pagando la farda. Sí, todavía me duele, mucho, la mirada de reproche de un contertulio cuando insinué que si yo quisiera hacer lo mismo que hacen aquí los manteros, pero en las calles de Toronto o de Salzburgo, no duraría más allá de un minuto en libertad.

Por eso digo que me voy sintiendo cuerpo extraño, que viene el frío y me encierro como un caracol; y que yo mismo me reprocho porque, más allá de los gastos superfluos del diputado Bort en los viajecitos de acompañamiento a los bomberos provinciales, lo que no entiendo, lo que se me escapa, lo que me parece una fruslería difícil de aceptar, es que haya campeonatos de bomberos, en Sudáfrica o donde sea. Ya digo, debe de ser cosa de la edad. Pero es que no veo la necesidad de que los bomberos viajen un año a Ciudad del Cabo, otro a Rumanía, el anterior a Lisboa, a participar en una excursión que nos debe costar un pico a los contribuyentes.

¿Cuándo se han inventado, cuándo se han consentido, esos viajes de placer profesional a costa del presupuesto? Creo que hace poco. Cuando Valencia me hizo bombero honorario no había, desde luego, esa creatividad bomberil ni presupuesto que lo sustentara. Por eso digo, entiéndanme, que no me reconozco en lo que me rodea, que mi reino no es de este mundo, que hay mañanas que tomo el periódico y me siento pulpo en garaje ajeno. No ya por el vergonzoso asunto Villarejo; ni siquiera por las ofensas de Puigdemont o esa pretensión de eliminar delitos protectores del honor de la Jefatura del Estado. Es que, si les digo la verdad, no veo, por parte alguna, el calor político, social e informativo también, que a estas alturas debería estar despertando ya el 40º aniversario de la Constitución Española.

No lo veo, no. Y aquí me temo pinchazo de Compromis, visto todo lo que hemos visto. Y es que, antes al contrario, lo que observo es que sobre el buen recuerdo que unos pocos intentan mantener vivo, hay una extendida porción de ignorancia e indiferencia y, sobre todo, una decidida animadversión, un deseo nada disimulado por borrar y trastocar lo que hizo aquella generación de los setenta.