Ciudadanos ha roto su alianza con Manuel Valls en el Ayuntamiento de Barcelona. Breaking news, como si me dicen que Sean Young y James Wood no se llevan bien. Rivera y Valls llevaban meses sin hablarse. Almudena Grandes ha llamado a Villacís «la oscura vicealcaldesa de Almeida». Cuando lo único oscuro que ha hecho fue hacerse un Bescansa y presentarse con carricoche en unas negociaciones donde ella no participaba. A la autora de 'Las edades de Lulú' no le gusta que Ciudadanos, en su calidad de corriente transmisora, dé paso a los malvados de Vox y se acaben las libertades. En 'Supervivientes' han juntado ya a todos los participantes. El grupo de Pantoja estaba hecho a sus costumbres y ahora hay más opiniones sobre cuándo deben comer o hacer otras cosas. «No voy a aguantar una democracia en una isla en la que estamos 'esmayaos'», dijo la cantante. La escritora no va a aguantar una democracia en la que los de derechas se ponen de acuerdo.