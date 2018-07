Orto y ocaso

Paris vaut bien une messe» («París bien vale una Misa») es una frase que se viene atribuyendo a Enrique de Borbón y Navarra, quien, para llegar a ocupar el trono de Francia, tuvo que abjurar de su condición de hugonote (seguidor del protestantismo), y convertirse en simulado ferviente católico, pero con ello consiguió su objetivo. Su meta vital era ser Rey de Francia, como fuera, y lo logró. Parece ser que el proyecto humano de Pedro Sánchez era pernoctar en La Moncloa en la condición de Presidente del Gobierno, y lo ha obtenido. A diferencia del Rey Enrique, Pedro no ha cambiado los cantarines oficios luteranos por la católica música gregoriana, pues no me parece que sea asiduo de los unos o de la otra.

Su metamorfosis no ha sido litúrgica ni teológica, sino de otro signo; se ha tratado de un proceso ligado a un profundo pragmatismo político, aun a costa de todo: cierto es que el acceso de Pedro Sánchez al poder se producía en condiciones de extrema precariedad política, hasta el punto de que a menos de dos meses desde la moción de censura ya hay voces que hablan o escriben de la proximidad de unas elecciones generales, y no sólo desde la oposición, sino del propio Gobierno. Es que las semanas transcurridas desde la sesión parlamentaria en la que se votó la censura no sólo manifiestan esa debilidad política y parlamentaria donde se halla sumido el Gobierno, sino que ponen de relieve también la ausencia de un programa político viable.

A lo largo de los días pasados, diversas manifestaciones o comparecencias de ministros nos han mostrado la endeblez de la situación. Se plantea una vez más la enésima reforma del sistema educativo, sustentada en los tópicos de la amenaza a la enseñanza concertada o en el ataque a la religión como asignatura, lugares comunes que regurgitan cada vez que la izquierda llega al poder, cuando una y otra son reflejo de la libertad de conciencia y de creencia, así como el derecho de los padres a elegir el modelo educativo que desean para sus hijos, todo ello reconocido en nuestra Constitución y en un sinfín de declaraciones de derechos y convenios internacionales. Lo peor es que saben que tales propuestas constituyen un brindis al sol, pues la reforma educativa requeriría una norma en forma de ley orgánica, con mayoría absoluta para su aprobación.

Han sido semanas de cataratas de palabras huecas y contradicciones, como la solemne declaración de que no habrá más amnistías fiscales, como si los futuros gobiernos y legisladores no pudieren hacer al respecto lo que les plazca. La jupiterina declaración parlamentaria del Presidente del Gobierno en este sentido, ignora que la política es por naturaleza reversible y que mañana otros pueden hacer lo que ahora él niega, pues lo que por ley hoy se prohíba, mañana por otra ley podrá permitirse, sin olvidarnos de que el propio socialismo aprobó en su día dos amplias amnistías fiscales: una en 1984, con Boyer de Ministro, y otra en 1991 con Carlos Solchaga.

Se trata de ir ganando el día a día, vivaquear como se pueda en una situación de minoría parlamentaria e ir dejando en la cuneta cuestiones de alto calado y urgencia, como puede ser el modelo de financiación autonómica, de tan alto interés para la Comunidad Valenciana, cuya discusión se pospone 'sine die', sin que por otra parte se perciba una postura gubernamental clara y definida a la hora de afrontar el problema catalán, pues a cada oferta dialogante desde Madrid se responde con unos nuevos desafíos y desaires desde Barcelona.

La improvisación, desorientación y los disparates van siendo el pan nuestro de cada día, desde la ocurrencia de la Vicepresidenta del Gobierno de encargar a la Real Academia de la Lengua una revisión no sexista del texto constitucional -como si esa docta institución tuviera competencias legislativas-, hasta la imprudente intervención de la Ministra para la Transición Ecológica (¡vaya hallazgo como nombre para un ministerio!) que puso en pie de guerra al sector automovilístico al vaticinar el fin de los vehículos de gasoil.

El grave problema que afronta hoy el PSOE es que su Gobierno se sustenta en dos apoyos igualmente abyectos para su trayectoria histórica: los votos de quienes desean la ruptura territorial del Estado, desde posturas independentistas; y los escaños de los que desean como sea el fin y la hecatombe del sistema político nacido de la Constitución de 1978, empezando por el descabezamiento de la Jefatura del Estado. Ambas propuestas son contrarias a la historia del PSOE. Nunca fue un partido separatista, y sus momentos de gloria política en los últimos años no estaban servidos por una alineación con el radicalismo de extrema izquierda, sino con la opción socialdemócrata que gobernaba en buena parte de Europa.

Parece que ahora andamos en otra cosa: el balbuceo entre lo posible y el destarifo (¡permítaseme el valencianismo!). Al menos, el Rey francés, con cuya evocación comienzan estas líneas, supo en cierto momento con quién encontraba la estabilidad de su trono y actuó en consecuencia. A diferencia de lo que nos ocurre, aquél monarca hizo suya la frase de La Fontaine: «Cualquier poder si no se basa en la unión, es débil».