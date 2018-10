Ormejadors i alevalentadors

En valencià tenim dos curioses paraules -en perill d'extinció, com tantes atres- per a calificar a determinades persones que, vullgam o no, fan possible que el món funcione. Els 'ormejadors' són eixa classe d'individus als que, com el nom indica, els agrada 'ormejar': terme usat en el sentit originari de «aparellar una nau o embarcació» pero, per extensió, també en el figurat de «equipar; dispondre convenientment per a una operació, per a una finalitat concreta; fornir, proveir de les ferramentes o instruments necessaris».

Ya siga en la política, l'empresa, els estudis, la comunitat de propietaris, l'associació de veïns, el fútbol, el casal faller, la banda de música o la filà, els ormejadors són feliços organisant, planificant, coordinant, montant i desmontant, fent i desfent; a sovint en alts propòsits cívics i altruistes, pero de tant en tant, en determinats subjectes, només per a asseciar deliris de grandea i superioritat, el seu afany caciquil, o simplement, les seues carències en la vida personal o privada (per lo poc, precisament, que els deixen 'ormejar' en sa casa o el seu lloc de treball...). Segur que tots podríem donar noms que s'ajusten com un calcetí a l'u o l'atre perfil.

Només quan el caràcter 'ormejador' coincidix, en una sola persona, en rares qualitats humanes com l'honradea, l'inteligència, el sentit comú, la generositat, la capacitat de treballar i a l'hora de delegar, apareix eixe líder que tota comunitat humana anhela, i molt poques apleguen a disfrutar. Entre elles, la valenciana, que es coneix que gastà tot el gas en Vinatea, Sant Vicent Ferrer o Joan Llorenç, i no nos deixà res als pobrets que vinguérem més tart...

Els 'alevalentadors' són una atra espècie, més modesta si es vol, pero igualment freqüent en tot equip humà. Formada per deliciosa derivació de la coneguda locució «¡Ale, valent!», la paraula denota la «persona que anima a una atra o ad algunes en una competició, a fer un esforç o a realisar alguna cosa». Un alevalentador pot animar de manera entusiasta, ploga o trone, als corredors o els ciclistes des de la vora del carrer, pero també pot ser un professional veterà que anima a noves generacions de jóvens que han d'heretar els seus coneiximents i el seu ofici. Encara que també, en la seua versió negativa, pot acabar convertint-se en el típic malfaener que, cómodament assentat, no para d'indicar als demés lo que han de fer, mentres ell no pega un brot.

Reconegam-ho: mentres la majoria dels mortals s'escaqueja d'assistir a les pesades reunions de la falla, de 'l'escala' o de l'escola, pero en acabant són els primers en queixar-se per lo que s'ha fet o per lo que s'ha deixat de fer, els ormejadors i els alevalentadors s'ocupen de que tot funcione. Llarga vida ad ells. I avís a navegants, per als que no paren de clamar d'insatisfacció pero no s'arromanguen per a traure les castanyes del fòc.