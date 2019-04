En la desgracia, ante una tragedia inesperada y de una magnitud imprevista, ante el desastre de ver envuelta en llamas la catedral de Notre-Dame, uno de los símbolos de la cultura no sólo de París ni de Francia sino de toda Europa, es imposible no sentir envidia al ver la reacción de los franceses, del pueblo llano, de sus dirigentes políticos, de sus empresas, de la sociedad civil, del país en su conjunto. Será por el orgullo patrio herido, será por la 'grandeur', será por puro sentimentalismo, incluso por el materialismo de ver en peligro un icono que es a su vez una fábrica de hacer dinero, pero es encomiable no sólo la unidad sino la determinación de reconstruir cuanto antes el templo dañado, destinando para ello los fondos que hagan falta. Y esa envidia va acompañada de la seguridad de que ante un caso similar, el día después en España no sería ni mucho menos igual al del vecino galo. Porque, para empezar, no habrían faltado los graciosos que hasta habrían celebrado el suceso, el fin de un símbolo de la Iglesia que a saber cómo fue construido, cuántas vidas costó, la esclavitud de miles de personas a través de los siglos... Como tampoco nos ahorraríamos las críticas antes los súbitos ofrecimientos de aportaciones dinerarias por parte de empresas privadas, a las que en lugar de agradecérsele el gesto se le recriminaría y se le pondrían todo tipo de trabas con esa certeza del radical intolerante de que si quieren dar dinero aunque sea a fondo perdido por algo será, es que esperan sacar algún beneficio. Que le pregunten a Amancio Ortega y sus donaciones a la sanidad española, lo que le han dicho, las dificultades que ha tenido y tiene que sortear. Y por último, vendría la inevitable disputa entre administraciones, el Gobierno central, el autonómico, el ayuntamiento de turno y hasta la diputación provincial, enzarzados todos por competencias, acusándose de responsabilidades y dejación de funciones, envueltos en trifulcas por el incendio e incapaces de dar un paso adelante en la reconstrucción. Llámenme si quieren pesimista pero no me imagino que en un país donde sus grandes descubridores son sometidos no ya a una revisión histórica rigurosa sino a un examen imposible de aprobar al estar cargado de presentismo ventajista un acontecimiento como el de Notre-Dame nos uniera en lugar de enfrentarnos aún más. No concibo a los representantes políticos dejando pasar la ocasión de utilizarlo para atacar al contrario, para rascar unos votos entre la clientela católica o para apuntalar los respaldos en el electorado anticlerical. Chovinismo llamarán algunos a la rápida respuesta de Macron o al anuncio de que las familia Pinalut y arnault o el grupo Louis Vuitton donan cientos de millones para la reconstrucción, pero otros preferimos hablar de orgullo patrio, de defensa de lo propio, de exaltación inteligente de la cultura y los valores que nos unen.