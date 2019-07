Orgullo hetero ARSÉNICO POR DIVERSIÓN El Día del Orgullo debería servir de referencia como fiesta integradora, acogedora y que celebra la pluralidad de vidas MARÍA JOSÉ POU Lunes, 1 julio 2019, 07:32

Lo contrario del orgullo es la vergüenza. Cuando alguien se siente orgulloso de su historia, de su personalidad o de sus logros, lo exhibe con alegría y la cabeza bien alta. Cuando, por el contrario, duda de lo que es y cree que sus opciones serán motivo de burla, de escarnio o de reproche, tiende a ocultarlas. Eso es lo que significa el «orgullo» entre el colectivo LGTBi. No es presentar su opción sexual como un mérito, sino saber que no será rechazado/a por ella. Es el paso de la ocultación a la exhibición, aunque en ocasiones ésta peque de exagerada, inflamada e histriónica. Por eso, la pancarta que España 2000 colgó en el balcón del ayuntamiento de Valencia es una completa falacia. A los «heteros» nadie les ha hecho sentir vergüenza por serlo a lo largo de la historia. A los homosexuales, sí. El avance de la fiesta del 29 es que no se haga distinciones entre las personas por sus preferencias sexuales, no humillar a los que gustan de estar con alguien de sexo contrario.

Si el Día del Orgullo es el reconocimiento de que nadie debe ser discriminado por ser como es, es decir, un canto a la tolerancia y respeto a la diferencia, resulta especialmente molesto e incoherente el ataque al autobús de Ciudadanos. La fiesta de la diversidad sexual termina rechazando la diversidad ideológica y tildando de fascistas a quienes piensan de un modo distinto o están dispuestos a pactar con otros. Es cierto que las posturas del extremismo ultra son vividas con preocupación por parte del movimiento LGBTi, por su tendencia a rechazar y recortar derechos, pero si se empieza por excluir a todos los que entablen alguna alianza con Vox se puede terminar por convertir la celebración en un acto políticamente escorado. Es más eficaz integrar que lo contrario. Si Albert Rivera, como presidente de Ciudadanos, firma el manifiesto Pride Barcelona puede exigírsele más compromiso con la comunidad gay que si se le deja fuera y se le llama fascista. Esa actitud crea un caldo de cultivo de exclusión que tal vez no se manifieste en los líderes actuales, pero sí puede afectar a las bases y a los futuros responsables. En cualquier caso, el Día del Orgullo debería servir de referencia como fiesta integradora, acogedora y que celebre la pluralidad de vidas, opciones y formas de ver el mundo, no que imponga líneas rojas ni purismos extremos que chocan con la realidad. Ciudadanos puede colaborar en una sociedad valenciana más inclusiva pero «inclusión» y «tolerancia» son conceptos aplicables a todos, sobre todo, a quienes no piensan ni viven como una. La tolerancia es aceptar la diferencia, considerarla una riqueza y entrar en diálogo con ella para construir una sociedad más plural y respetuosa. Eso implica también a los votantes de Vox, aunque suene duro. Excluirlos refuerza su rechazo, no abre oportunidades de trabajar con ellos la aceptación del otro, que es una de sus principales limitaciones.