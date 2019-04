ORFANDAD JUDICIAL Jueves, 25 abril 2019, 07:54

Plantearse cuáles sean las exigencias y las medidas a abordar en el ámbito de la justicia, me exige preguntar a los ciudadanos cómo la ven y qué esperan de ella; y a los profesionales qué están dispuestos a hacer y en qué debe mejorarse el trabajo realizado.

Los ciudadanos me han dicho que les gustaría que la justicia no fuera tan lenta y que fuera independiente, imparcial, igualitaria, accesible para todos, cercana, inteligible, servicial, comprometida, competente, delimitada, digna, moderna y no corporativa.

Por su parte, profesionales que trabajan en y con la justicia me han propuesto hasta 74 medidas concretas para cubrir el abanico de exigencias legítimas que a los ciudadanos importan, que resumo en las siguientes:

1ª. Tener la generosidad de reconocer una sola dirección, que no puede ser otra que concediendo autonomía presupuestaria al Poder Judicial, constituido sin la interferencia vinculante del poder político, generadora de dependencias y corrupción. Única forma de alcanzar la unificación de competencias en materia de justicia, impidiendo la disparidad de las administraciones central y autonómicas, órganos de gobierno y colegios profesionales. 2ª. Eliminar todo atisbo de parcialidad, excluyendo la posibilidad de nombramientos interesados, privilegios en el ejercicio de la función judicial, puertas giratorias y exigir un férreo régimen de incompatibilidades. 3ª.Asumir el compromiso explícito por todos los intervinientes en el sistema judicial con los valores constitucionales de la imparcialidad, defensa de los derechos humanos, tutela efectiva, sin dilaciones indebidas, servicio con cercanía, integridad y exclusión de cualquier tentación de aprovechamiento del cargo, de la función o de la relación institucional. 4ª. Establecer la formación obligatoria de todos los intervinientes en los valores anteriores, con trascendencia positiva y negativa en su carrera profesional y con las derivadas responsabilidades. 5ª. Atribuir la investigación penal al Ministerio Fiscal. 6ª. Crear 'unidades judiciales' según módulos de trabajo razonables fijados por el CGPJ. 7ª. Implantar un 'Servicio Público de Mediación' en todos los ámbitos jurisdiccionales y otros sistemas de Justicia Restaurativa en materia penal; así como incorporar otros mecanismos de respuesta para lo banal y reiterado. 8ª. Dotar de recursos técnicos actualizados, funcionales, modernos y efectivos, compatibles en todo el territorio nacional. 9ª. Ajustar las retribuciones a todos los intervinientes en el sistema judicial. 10ª. Establecer estructuras de auditoría pública, externa e imparcial y exigencia de responsabilidades que se deriven.

Casi ninguna son competencia exclusiva de una de las administraciones implicadas, pero todas tienen algo que decir. Cada persona se merece algo más y a casi todos los que trabajamos en la justicia nos gustaría dárselo, pues efectivamente la Justicia «da sentido y fundamenta la convivencia pacífica».