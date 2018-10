ORDENANZAS Y EDUCACIÓN

Valencia, 10 de la mañana de ayer martes. En el cruce para peatones de la avenida del Cid, el que da acceso al Hospital General, una madre con su hijo pequeño no tiene paciencia para esperar a que el semáforo se ponga en verde y cruza en rojo una calzada que en ese tramo tiene cinco carriles y por la que los coches circulan ya a considerable velocidad camino de la A-3. En ese mismo punto, en otros días, he visto hacer lo mismo a ancianos que caminan con dificultad, incluso a alguno ayudado de bastón o muleta o arrastrando el carrito de la compra. Pocos metros más adelante, en Tres Cruces con Padre Esteban Pernet, un coche toma la curva demasiado rápido, aunque afortunadamente no pasaba en ese momento ningún viandante, al que con toda seguridad se hubiera llevado por delante en el paso de cebra. Por la calle de la Misericordia pasa por mi lado un patinete que va por la calzada, a una considerable velocidad y sin que su conductor lleve casco. En el semáforo, el coche que va delante se para pero el conductor del patinete lo esquiva, se salta el semáforo y sigue su camino por Tres Forques subido a la acera. Todo vale. Ya en Tres Forques, una bicicleta que viene de las oficinas de la Ciudad Ros Casares también se sube tranquilamente a la acera y sigue su camino, obligando a los peatones que vienen de frente a apartarse por si acaso. En ninguno de estos casos, en ninguna de estas infracciones cometidas entre las 10 y las 10,15 horas, había ningún agente de la Policía Local para imponer la correspondiente sanción. Tampoco pidamos lo imposible, no pueden estar a todas horas y en todas partes. Lamentablemente, este tipo de actitudes incívicas son habituales: peatones imprudentes, incluso de edad avanzada; automovilistas temerarios; y ciclistas y 'patinadores' anárquicos, que igual van por las aceras que por el carril bici o la calzada. Bien está que una ordenanza municipal -otra- regule las distintas formas de movilidad, especialmente las que acaban de irrumpir con fuerza en las ciudades, como los patinetes eléctricos. Pero toda norma, para ser eficaz, precisa de una fuerza coercitiva que la haga cumplir. Harán falta, para empezar, campañas de información y de sensibilización, aunque al final, como siempre, habrá que acudir a la labor de la Policía Local para poner orden en la selva virgen que se ha ido apoderando de los cascos urbanos. Aún estamos pagando el error de comenzar a hacer el carril bici por las aceras en lugar de por las calzadas. Aún tenemos una ciudad que básicamente responde a las necesidades de tráfico de los coches, es decir, al diseño de los ingenieros. Y aún disponemos de una EMT cuyo esquema de líneas es heredero de la red de tranvías de los cincuenta. Todo eso no se soluciona con una ordenanza.