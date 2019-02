Órdago a Sánchez El presidente les ha toreado hasta el infinito porque poder, poder, no puede sentarse a hablar de celebrar un referéndum CURRI VALENZUELA Martes, 5 febrero 2019, 08:43

Pedro Sánchez tiene una semana para empezar a negociar la autodeterminación de Cataluña. Es o eso o convocar nuevas elecciones generales. Los de Esquerra Republicana le lanzaron ayer un órdago, al que se van a sumar los de Puigdemont, y al presidente del Gobierno no le queda más remedio que enseñar sus cartas, con las que tiene muy difícil, prácticamente imposible, cumplir con los compromisos que adquirió con los independentistas para que le apoyaran en su moción de censura contra Rajoy.

El martes 12 de febrero comienza en el Supremo el juicio contra los lideres independentistas por el 1-O, solo horas antes del debate de totalidad de los Presupuestos en el Congreso de los Diputados. Y sin el apoyo de los dos grupos catalanes partidarios de la secesión el Gobierno no puede ni siquiera tramitar sus cuentas, lo que al menos pospondría un par de meses el fin de la Legislatura actual. A la desesperada, Sánchez ha estado intentando que sus socios catalanes le dieran el sí en la votación inicial, a la espera de que el juicio fuera rápido y quedara tan claro que estaba dispuesto a indultar a los acusados que estos darían la orden a sus diputados de aprobar los Presupuestos en última instancia.

Pero las fechas no cuadran, el veredicto no será tan rápido, y la paciencia de los independentistas se está agotando. Lo dejaron muy claro ayer los portavoces de ERC: el presidente les había hablado de empezar a negociar la autodeterminación y suavizar la acusación de la Fiscalía contra los acusados y cuando llega el momento no les ha entregado ni lo uno ni lo otro.

La verdad es que Sánchez les ha toreado hasta el infinito porque poder, poder, no puede sentarse a hablar de celebrar un referéndum para que los catalanes decidan si se declaran independientes. La Constitución no se lo permite. Y aunque sí podría, sobre el papel, ordenar a la Fiscalía que se mostrara mas benevolente con quienes se van a sentar en el banquillo, el tsunami político que se crearía poco después dejaría a su partido al borde de la catástrofe en víspera de las elecciones municipales y autonómicas que están a la vuelta de la esquina.

La única posibilidad que tenía el presidente de alargar la Legislatura hasta el año que viene era la de convencer a los independentistas de que más les vale pactar con él lo que queda de esta y si se tercia la que viene que enfrentarse a un gobierno de PP, Ciudadanos y Vox que les va a meter en cintura. Hasta ahora Sánchez ha podido jugar de farol con esa amenaza, pero parece que su suerte se acabó. A no ser que se saque un as de la manga -que con Sánchez siempre es posible- va a tener que convocar elecciones generales junto a las ya previstas para el mes de mayo. Lo que parece que le aterra y que confirma que son falsas esas encuestas del CIS de las que su gobierno presume.