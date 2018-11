Con la cantidad de listos que hay en este país no entiendo cómo no somos la superpotencia dominante. Sabemos de leyes, economía, sanidad, filosofía, fútbol, cambio climático y, ya lo último, de oratoria. Tanta sabiduría atesorada provoca cataratas de alegres opiniones que se fundamentan en, vaya, el alto concepto que tenemos de nosotros mismos. No comprendo cómo no hemos desbancado a los USA en la supremacía planetaria. Algo falla, sin duda. Sí, que nos tienen manía. Un contubernio de seres malignos impide nuestro pleno desarrollo. Será eso.

La princesa de Asturias recibió felicitaciones por su impecable dicción en su estreno público y esto ha desencadenado el fuego de los estupendos habituales. Desde luego la heredera al trono ensayó duro, supongo, bajo la atenta mirada de su madre. Pues claro que sí. Ensayó mil veces. Pero leer, sobre todo leer por primera vez frente a un auditorio de desconocidos que te examinan en silencio sin que se te quiebre la voz, no es fácil ni con trece ni con setenta años. Este pequeño detalle sólo lo conocen las personas que se enfrentan al directo, y no son tantas. Desde fuera parece sencillo. ¿Leer? ¿Qué misterio tiene? Pues lo tiene. Hay que mantener el tono y la fluidez, conviene vocalizar alto y claro, marcar las pausas y dirigir de vez en cuando la mirada hacia el respetable. Créanme, no es una tarea baladí aunque desde el otro lado de la barrera estos matices no se aprecien. Recuerdo multitud de brillantes ejecutivos leyendo breves discursos a trompicones con voz gangosa o timbre aflautado, aburriendo incluso al subordinado más pelotillero. No olvido espabilados políticos engarfiados a sus folios deambular en el ridículo rotundo porque maullaban como gatos afónicos. La princesa Leonor habló firme y limpio. Esto jode sobremanera a los listos de costumbre.