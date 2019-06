ORAMAS APUNTA A VENEZUELA

Hay que prestar siempre mucha atención a lo que dice Ana Oramas, la portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, no sólo porque es una de las mejores voces que se pueden escuchar en la Cámara baja, con discursos medidos y sin estridencias, sino fundamentalmente porque aplica una cualidad poco habitual entre los políticos de nuestro tiempo: el sentido común. El miércoles la recibió el Rey en audiencia, dentro de la ronda de contactos del Jefe de Estado de cara a la investidura del presidente del Gobierno, y la dirigente canaria explicó que no piensan apoyar a Pedro Sánchez, ni siquiera abstenerse, si el socialista pacta con Unidas Podemos. ¿La razón? Venezuela. En efecto, en aquel país viven -o vivían- unos 80.000 canarios, por lo que se refirió a él como «la octava isla» (las otras siete, las del archipiélago, son El Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote). En los últimos tiempos, unos 20.000 han retornado a España a consecuencia de la grave situación política y de una crisis económica y social sin precedentes, con unos niveles de inflación tan elevados que cuesta hasta entender cómo es posible que la sociedad siga funcionando. En realidad, no lo hace. Sumido en un caos indescriptible, con dos presidentes, con la amenaza de una contienda civil cada vez más latente y con la desesperación de una población que pasa hambre y penalidades porque carece hasta de lo más elemental, Venezuela es desde hace tiempo un Estado fallido, un fracaso que ahora ya tiene difícil arreglo. Y Venezuela es, como todo el mundo sabe, el paraíso en la Tierra que nos promete Podemos, la formación que aspira a entrar en el Gobierno de Pedro Sánchez y a condicionar sus políticas económicas. Por todo ello, por la tragedia que a diario sufren los venezolanos, entre ellos los 60.000 canarios que aún resisten, Oramas se niega -con el buen juicio que le caracteriza- a dar sus dos votos en el Congreso a un presidente socialista que no quiere a Iglesias en su gabinete pero que necesita su respaldo. Hubiera podido prescindir de los diputados de la izquierda radical y populista si Ciudadanos accediera a negociar una coalición de Gobierno o un pacto de legislatura, pero el «no es no» de Rivera hacia Sánchez durante la campaña y el posterior «¡con Rivera no, con Rivera no!» de la noche electoral dejan poco espacio a la esperanza de un acuerdo entre partidos nacionales y constitucionalistas que deje fuera tanto a los nacionalistas como a los dinamiteros del «régimen del 78». A Oramas le da pánico el modelo venezolano, como a la mayoría de los españoles y a muchos venezolanos, prisioneros de una dictadura sostenida por militares corruptos. Pero a Podemos no. A Podemos, el socio necesario de Sánchez, le parece todo normal.