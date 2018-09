Arcadi Espada dijo ayer a Federico en la radio que imagina a Rivera saliendo cada día a la tribuna y diciendo doctor Sánchez. «Es el final. No hace falta que dimita». Adriana Lastra dijo en otro lado que con el plagio de Sánchez se intenta quitar relevancia al debate de Franco. Hombre. Ayer se votaba en el Congreso el decreto de exhumación (PP y Cs se abstenían). En el reeditado 'Contra Catalunya' (Ariel), Arcadi recuerda a Savater: «Uno de los sobresaltos que comporta la revisión histórica del franquismo es descubrir que gran parte de lo que política y culturalmente se le oponía sólo tenía eso de bueno, su oposición, pero que en sí mismo no era ni mucho mejor ni siquiera demasiado distinto del propio franquismo». Ahora hay oposición póstuma revisionista. También cita a Ben Bradlee: «Negros contra blancos, polis contra negros, las latas de gas lacrimógeno... No decía mucho de la verdad, simplemente era buena televisión». Así estamos.