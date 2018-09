ZP TIENE BULA, AZNAR NO

Más vale caer en gracia que ser gracioso, sentencia el refranero popular. José María Aznar ni es gracioso ni cae en gracia, más bien todo lo contrario, especialmente a la galaxia progre, ese espacio ideológico multicolor y variopinto que abarca desde el PSOE más moderado a Willy Toledo pasando por Rufián, Pablo Iglesias, Monedero, Javier Bardem, Quim Torra, sor Lucía Caram o Mónica Oltra, unidos todos por su animadversión hacia el que fue presidente del Gobierno entre 1996 y 2004. Castellano viejo, seco, poco empático y de aires chulescos, el exlíder popular es el enemigo público número 1 de ese submundo, que no le puede perdonar los ocho años en la Moncloa. Pésimo encajador y con errores notables a sus espaldas (más de imagen que de fondo), Aznar es para la izquierda y los nacionalistas/independentistas un recurrente 'punching-ball' sobre el que descargar fobias, mezquindades varias y frustraciones de todo tipo y condición, como se pudo ver en su reciente comparecencia en el Congreso de los diputados. Hasta el punto de que se le puede insultar (Rufián: «no tiene usted vergüenza»; Pablo Iglesias: «entró como expresidente y salió como el jefe de la corrupción») aunque sobre él, directamente, no pesa acusación alguna ni tiene causas judiciales pendientes, al menos de momento.

Por contra, José Luis Rodríguez Zapatero tiene bula, no papal, evidentemente, sino de la galaxia progre. Da lo mismo que no viera venir la crisis económica o que viéndola venir la negara para volver a ganar las elecciones de 2008, todo se le perdona. No importa que reabriera de forma irresponsable e irreflexiva la caja de los truenos de la «memoria histórica», haciendo saltar por los aires el pacto de concordia que había funcionado en la Transición. La izquierda más radical y los nacionalistas/separatistas consideran que ya había llegado el momento de ajustar cuentas y reescribir la historia, por lo que no sólo no creen que se equivocara sino que más bien se quedó corto. Y tampoco les importa que diera alas al soberanismo catalán («aprobaré el Estatut que venga del Parlament») porque al fin y al cabo en su aventura frentepopulista viajan ahora todos juntos, Pedro Sánchez y Rufián, Ábalos y Tardà, Iglesias y Aitor Esteban. Si un país como Venezuela estuviera gobernado por un impresentable sátrapa de derechas al que José María Aznar prestara toda su comprensión y respaldo en una labor de mediación internacional y contra la opinión y el sentir mayoritario del pueblo, el aparato mediático de agitación y propaganda de la galaxia progre echaría humo. Pero como es Zapatero, que cae en gracia, la tragedia venezolana no figura en la agenda política española, no sale en los telediarios ni en las tertulias, no existe.