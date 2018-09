DAÑOS IRREVERSIBLES MÁS DURA SERÁ LA CAÍDA Esta mujer en unos años dejará la cárcel y solo su conciencia podrá pesar sobre ella. Ojalá sirva al menos para que reconduzca su vida VICENTE GARRIDO Viernes, 1 junio 2018, 09:51

Esta semana salió de la cárcel donde estaba desde hace un año la joven de veintiocho años que en esas fechas mató a tres ciclistas e hirió gravemente a otros dos en el término municipal de Oliva. Durante todo este tiempo que ha permanecido en prisión preventiva la presunta homicida ha declarado varias veces que no recordaba nada, ni siquiera adónde se dirigía, lo que no es extraño si tenemos en cuenta que iba hasta las cejas de alcohol y drogas.

Esta mujer, que tenía antecedentes por conducción bajo los efectos del alcohol, sale en libertad provisional al no apreciar la Audiencia Provincial en apelación riesgo de reiteración delictiva ni de fuga. La familia a duras penas ha podido reunir los 7.000 euros impuestos por la fianza.

Se entiende que, con arreglo a la ley, la imputada de homicidio por imprudencia y otros delitos menores saliera de la cárcel. Sin embargo, como ocurre tantas otras veces, este auto judicial muestra el profundo abismo que separa los efectos del delito en el delincuente y la víctima cuando aquél causa daños irreversibles. El hijo de una de las víctimas (todas ellas ciclistas de Xàbia), Andrés Contreras, aseguró el miércoles a LAS PROVINCIAS que la conductora «cometió un error, pero a mí nadie me va a devolver a mi padre», lo que le llevó a concluir que «le ha salido muy barato llevarse por delante la vida de tres personas».

La clave está en esa frase del joven atleta, que todavía está recuperándose de las heridas del accidente: «esto le va a salir barato». Y así es: el delito de homicidio por imprudencia se castiga con una pena máxima de cuatro años de prisión, y los tres fallecidos no va a suponer un cambio significativo en la pena: esa mujer no quería matar a nadie, mucho menos a tres. Ahora bien, debió prever que conducir en esas circunstancias suponía un grave riesgo para su integridad y la de terceros, por eso le castiga la ley. Pero nuestro código privilegia la intencionalidad de quien transgrede la norma: un homicida que mata a una sola víctima tiene más pena que esta mujer con tres fallecidos y dos heridos graves.

El Derecho Penal no equilibra el dolor o la pérdida de las víctimas con el castigo que inflige al delincuente, y tampoco debería hacerlo, por duro que resulte este mal trago para aquéllas (que un día podemos ser nosotros). Si lo pretendiera, tendríamos que volver a la tortura y al desmembramiento, y aun así no lo lograría. Ni siquiera la pena de muerte lo consigue: el ajusticiamiento del reo no sanará el espíritu de todos los que se han visto afectados para siempre por un crimen odioso, ni desde luego la pérdida de esa vida servirá para 'compensar' la muerte injusta de la víctima. Esta mujer en unos años dejará la cárcel y solo su conciencia podrá pesar sobre ella. Ojalá sirva al menos para que reconduzca su vida. Se lo debe a esos tres ciclistas de Xàbia que nos dejaron para siempre.