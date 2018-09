YA NADA VALE NADA

Umberto Eco lo clavó: cuánto mal ha hecho el ordenador a la literatura. Es obvio, antiguamente el escritor o aspirante a serlo se plantaba ante la cuartilla en blanco colocada en la máquina de escribir y se pensaba y repensaba cada palabra. Si se equivocaba tenía que recurrir al 'tippex', manchar la hoja con la pintura blanca y escribir encima. No podía alterar el orden de las frases, ni intercalar algo que se le hubiera quedado en el limbo y que de repente le viniera a la mente, era todo un proceso artesanal más complejo y que obligaba a una reflexión más profunda y sosegada sobre los textos. Todo eso se acabó con los PC primero, los portátiles a continuación, los móviles, las tablet... Los mecanismos de escritura son ahora mucho más sencillos, borrar, cortar y pegar, añadir, reemplazar, todo se puede hacer con absoluta normalidad. Y además, claro, está internet, la wikipedia, los buscadores, todo al alcance de un clic, pim-pam-pum, aquí tienes una conferencia o un discurso, aquí un trabajo fin de máster o una tesis doctoral, deprisa, deprisa, sencillo, muy sencillo. Tal vez este conjunto de factores -y la inevitable intervención de los 'negros'- es lo que explica que cuando te acercas a los expositores de las librerías te encuentres con obras firmadas por todos los políticos españoles (hayan acreditado o no su valía y su rigor intelectual), así como por presentadores de televisión, tertulianos sin fronteras, famosos de medio pelo, hijos, parejas y amantes de los famosos de medio pelo, futbolistas, exfutbolistas y mujeres de futbolistas, cocineros, empresarios, 'agitadores' culturales (¡puajjj!) los y las inevitables 'influencers' y, en definitiva, cualquier personaje público medianamente conocido, esté o no acreditado que sabe leer y escribir. Un libro ya no es un libro, ya no está investido del aura de credibilidad, respeto y solidez que antes tenía un ensayo o una creación literaria. Lo mismo puede decirse de muchas tesis, como ha quedado acreditado con la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De lo que se trata es de engrosar el currículum, de aparentar, de no parecer menos que el rival, de dar la sensación de una vida académica aprovechada. Hace años, una tesis era una garantía, como un máster, pero ahora ya no son nada. En la feria indecente del todo vale, han conseguido la igualación por abajo, nada vale nada. La combinación del mundo digital -facilón, accesible, al alcance de cualquiera y a coste cero- con la perversión de una clase política que ha contaminado el sistema da como resultado el desmoronamiento del endeble andamiaje que sostenía todo un entramado que no era más que un escenario efímero para una ópera bufa. Enhorabuena, lo han conseguido, ahora vayan a los jóvenes a reclamarles estudio, trabajo y esfuerzo.