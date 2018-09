PRIORIDADES EDUCATIVAS

Repasemos brevemente los temas educativos que figuran en la agenda política del Gobierno Sánchez. Primero, restar peso a la enseñanza concertada, la vieja obsesión de la izquierda intervencionista y estatalista que, además, ve en estos colegios una simple extensión de la Iglesia católica en lugar de entender que son la herramienta que permite que los padres ejerzan la libertad de elección de centro. La insistencia de la ministra en eliminar el criterio de la demanda social a la hora de fijar la oferta de plazas demuestra que nos encontramos ante un apriorismo ideológico insalvable, con independencia de que al PSOE le venga bien para hacer méritos de progresismo ante las exigencias de sus socios, especialmente los populistas de Podemos.

Segundo eje sobre el que parece girar la política educativa del Ejecutivo socialista: los libros de texto. Pero no para acabar con las particularidades autonómicas que lo único que han conseguido es que los estudiantes no aprendan una historia de España única con sus singularidades locales. O que se preste más atención -en la literatura- a autores menores porque escriben en la lengua autóctona que a los grandes literatos españoles que han cometido el pecado imperdonable de escribir en castellano. Tampoco le preocupa al Ministerio de Educación el modelo catalán de enseñanza, una inmersión lingüística que arrincona la lengua común de todos los españoles y que es el sistema que pretenden copiar los nacionalistas en Valencia y los socialistas en Baleares, aunque también habría que pedir responsabilidades al PP por lo que se ha hecho en Galicia o por lo que dejó hacer en la Comunitat durante sus veinte años al frente de la Generalitat. Nada de todo eso está en la agenda de la ministra Celaá. Lo que de verdad quita el sueño al Ministerio encargado de la educación de nuestros hijos es que los libros de texto tengan «perspectiva de género» porque, evidentemente, es lo que piensa que le va a dar credibilidad ante la creciente sensibilidad feminista en las calles.

Acoso a la enseñanza concertada, revisión de los libros de texto no para acabar con lagunas históricas y conseguir una cierta uniformidad entre lo que se enseña en cada comunidad sino para imponer la ideología de género. Sólo hay que sumar otra vieja obsesión, la del papel de la asignatura de Religión en el currículum escolar, y tenemos ya la agenda educativa del Gobierno de Pedro Sánchez. Casi no hace falta añadir que la distancia entre las preocupaciones de los padres de familia con hijos en edad escolar y las del líder socialista y su ministra son no ya notables sino siderales. Pero en esto como en todo lo que atañe al Ejecutivo sanchista, lo que de verdad importa no es el fondo del asunto sino la imagen.