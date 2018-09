OLTRA EN LA CATÓLICA

La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, pronuncia esta tarde una conferencia en la Universidad Católica de Valencia(UCV). En un escenario así y ante el previsible público que puede asistir a su charla (más allá de su guardia de corps de asesores, directores de gabinete, de comunicación y algún que otro palmero...) hubiera sido deseable que la líder de Compromís hablara sobre el acoso que desde la Conselleria de Educación -en manos de otro político de su mismo partido- se ejerce metódicamente contra la enseñanza concertada, es decir, contra colegios que en su mayor parte están gestionados por entidades católicas y que cada año son los elegidos por miles de padres para sus hijos. O siguiendo con esta materia, podría dedicarse a intentar explicar por qué el Ejecutivo valenciano está tan interesado en facilitar que la religión musulmana se enseñe en los colegios mientras se dedica a torpedear la de la religión católica. O también podría haber versado su disertación sobre las dificultades que los estudiantes de universidades privadas encuentran para hacer prácticas en la Administración pública desde que gobierna el tripartito del que ella es cabeza visible y destacada. Universidades privadas como la Cardenal Herrera-CEU o la propia Católica. O, ya metidos en harina, Oltra tal vez debería haber centrado su intervención en explicar pormenorizadamente su más que discutida gestión de los centros de menores, después del revolcón que ha sufrido con el de Segorbe, que, ¡oh casualidad!, gestionaba otra organización católica, las Hermanas Terciarias, que vieron cómo se les rescindía un convenio a partir de unos presuntos abusos y de su supuesto maltrato denunciados por la mediática política y que la Justicia no ha confirmado. O, ya puestos, y aunque el padre de la criatura se llame Ximo Puig y el autor intelectual José Manuel Orengo, podría haber dedicado su tiempo en el auditorio de la sede de San Juan y San Vicente a justificar con más detalle su postura favorable a la exposición de esculturas sexuales en la Marina que, según su versión, no atenta contra la debida protección de los niños. De todo esto podía haber tratado la conferencia que hoy, como decía, tiene previsto pronunciar en la Universidad Católica, ante un público que no creo precisamente entregado a su causa. Pero en vez de eso, el tema es 'Aportacions del feminisme a les organitzacions', lo que viene a confirmar que es una operación de marketing -otra más- para poder proclamar luego -dentro de unos meses, en campaña electoral- que ella va a todas partes, que se sienta con todo el mundo, que habla donde haga falta. Su táctica está clara y sus objetivos son diáfanos. Lo que es más difícil de entender es qué persigue la UCV con esta conferencia.