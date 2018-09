INCAPACES DE REACCIONAR

Lo que ha ocurrido con los patinetes eléctricos y el resto de vehículos en alquiler que ahora circulan por las calles de Valencia y del resto de grandes ciudades españolas es la demostración más palpable de la incapacidad de las Administraciones públicas para reaccionar con prontitud a los desafíos que le plantea una sociedad que vive cada día más deprisa y que se comunica y moviliza al instante. Sencillamente, el ayuntamiento no lo vio venir, no se dio cuenta de que la facilidad que ofrecen los patinetes para moverse libremente por las calles (sea por las calzadas, por las aceras o por el carril bici) iba a ser el terreno abonado que permitiría que surgieran empresas de alquiler que aprovechan el vacío legal. Una corporación local como es la de Valencia -la tercera ciudad española- funciona sustancialmente de la misma manera que hace treinta años, aunque es evidente que la España de 2018 tiene poco que ver con la de 1988. El pleno municipal se reúne una vez al mes, aunque todas las semanas se celebran comisiones sectoriales (Urbanismo, Hacienda...), así como la junta de gobierno. Las instituciones democráticas se manejan con reglas, hábitos y procedimientos no ya del siglo XX sino incluso del XIX, pero la sociedad, para bien y para mal, tiene otro ritmo, otros tiempos. Los políticos se creen que siendo muy activos en las redes sociales se soluciona todo, cuando lo único que han hecho es alimentar una bestia que está devorando todo el entramado, ellos incluidos. Nadie es capaz de superar el escrutinio no ya diario sino al segundo que imponen estas redes, la dictadura de los 'me gusta' y los 'trending topic'. La realidad es que gobiernos, parlamentos, plenos, comisiones, ministerios, consellerias, concejalías, toda la estructura tradicional del poder, se ve completamente superada por los acontecimientos. El caso de los patinetes es sólo uno más en una lista en la que también habría que incluir los apartamentos turísticos, la propia invasión turística de las ciudades, el progresivo vaciado de los centros históricos, las licencias VTC y el conflicto con los taxistas y tantos otros en los que la hiperactividad normativa de que hace gala la Administración no le sirve para afrontar a tiempo fenómenos que en cuestión de días vuelan por libre, fuera del control burocrático, ajenos a unas reglas del juego que en muchas ocasiones se muestran claramente obsoletas. La tendencia, lejos de desaparecer o de disminuir, va a ir a más, poniendo a prueba la resistencia de instituciones pensadas y creadas en etapas históricas en las que las herramientas de comunicación al alcance de los ciudadanos eran muy diferentes de las actuales. Los ayuntamientos parecen seguir viajando en tartana mientras la sociedad se mueve a la velocidad de la luz.