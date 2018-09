El pai del grao, tampoco

Razones técnicas para descalificar el proyecto del PAI del Grao como ha hecho el alcalde de Valencia sin duda las hay. Otra cosa es que esas cuestiones supongan un incremento de los costes de urbanización que o bien asume el ayuntamiento o, si pretende cargarlos sobre las espaldas de los promotores, implica compensarles de alguna forma. Pero por encima del debate urbanístico y de la atención a los detalles de este gran proyecto lo que más llama la atención es que pasados más de tres años desde su llegada a la Alcaldía, Ribó tenga este PAI en el mismo estado o peor que cuando accedió al cargo, de lo que se deduce que cuando se celebren elecciones el próximo mes de mayo toda esa inmensa zona situada junto al Puerto de Valencia seguirá siendo el mismo secarral que es en el actualidad y que ya era en mayo de 2015, fecha de los anteriores comicios.

El caso, lamentablemente, no es el único. En el Cabanyal, más allá de obras cosméticas, no se ha acometido la profunda renovación y regeneración urbana que el barrio necesita, a pesar de que durante décadas fue la niña de los ojos de una izquierda y un nacionalismo que ahora se debaten entre actuar contra los grupos marginales -que es lo que con toda lógica piden los vecinos- o mantenerse fieles a su ideario progre, que les impide tomar medidas contundentes contra okupas e inmigrantes ilegales, no sea que les acaben confundiendo con la derecha. Y en Ciutat Vella la situación no sólo no ha mejorado sino que ha ido a peor, con una progresiva colonización de turismo 'low cost' y la consiguiente desbandada de los vecinos.

En realidad, el único que puede decirse que ha hecho algo es Grezzi con su política de movilidad, aunque manejándose como elefante en cacharrería, enfrentado a comerciantes, hosteleros, vecinos, conductores, peatones, sindicatos de la EMT... El resto de la gestión municipal, humo, es decir, cambios de nombres de calles, rótulos en valenciano por todas partes para desterrar el castellano, polémicas con las Fallas, desplantes hacia el Ejército y la Iglesia para parecer muy progresistas... El único gran proyecto que avanza es el que se encontraron ya en marcha, el Parque Central. Ocurre, sin embargo, que el alcalde parece sentirse cómodo en ese papel, en el de agitador-opositor por sistema más que en el de primer dirigente de la ciudad e impulsor de obras y proyectos urbanos. Compite con la marca blanca podemista por ver quién pone más trabas a la iniciativa privada, sea un casino, un campus universitario o un plan de más de 3.000 viviendas. Todo les parece capitalismo desaforado, afán especulador, urbanismo depredador. Es la visión propia de un comunista, de quien ve en las empresas privadas no un agente social con el que colaborar sino directamente un enemigo.