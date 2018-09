EXPOSICIÓN Y/O PROVOCACIÓN

La izquierda política, social, cultural y mediática -los ingredientes necesarios para cocinar cada día el pensamiento único de lo políticamente correcto, progresista, inclusivo, paritario, sostenible y supuestamente solidario- está como loca por conseguir que se consolide una opción de extrema derecha en España. Un partido emergente que reparta y divida el voto de derecha y centro-derecha no entre dos opciones -PP y Ciudadanos- sino entre tres, con lo que eso supone de restos perdidos. Vox es ahora mismo la mejor carta que tienen. ¡Que viene Vox!, gritan fingiendo un temor que en realidad es íntimo regocijo. En Valencia también les interesaría que resurgiera una formación de corte regionalista -blavera, como despectivamente la denomina la cultureta de paella en plato de plástico 'degustada' en medio de la plaza mayor y tan ricamente subvencionada por Generalitat (tanto la Valenciana como la Catalana), Ayuntamiento y Diputación-, pero la sopa de letras no acaba de cuajar en una única marca que se haga con los doscientos y pico mil votos que llegó a reunir la Unión Valenciana de Lizondo a finales de la década de los ochenta y principios de los noventa. Mientras tanto, se dedican a acusar a Rivera y a Casado de pelear por ver cuál de los dos es más extremista, se relamen con la reaparición en escena de José María Aznar (¡¡¡el bichoooo!!!) y aprovechan cualquier ocasión para tratar de hurgar en la herida con la esperanza de poner de manifiesto que en realidad toda la derecha es por definición extremista, radical, franquista y ultraconservadora, intransigente y nada moderna, machista, explotadora, militarista y antiecologista. La exposición de la Marina de Valencia es una de esas ocasiones. Una muestra perfectamente prescindible que no pasa de ser la típica y mediocre provocación de un artista local para que hablen de él aunque sea mal, ganar cuota de pantalla como sea y hacerse con un nombre en un determinado sector de la sociedad muy ideologizado, bajo el seguro paraguas de un partido, un asesor muy especial que ya ha dejado de serlo y hasta todo un presidente. Es la libertad de expresión, explica Ximo Puig para justificar la muestra de, por una parte, escenas de sexo explícito en las esculturas al aire libre y al alcance de la vista de los niños, y, por otra, lienzos con esteladas, protestas independentistas y manifestaciones duramente reprimidas por la Policía. Se trata de excitar los ánimos, de provocar a la 'bestia', de hacer que reaccione, que se vea su lado salvaje, su brutalidad, como en el 9 d'Octubre del año pasado, con los incidentes provocados por unos grupúsculos de ultras. Que aparezca la extrema derecha, que tome cuerpo, que cunda el pánico, que se movilice el voto progresista mientras se divide el conservador.