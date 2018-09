OTRA VEZ LAS DIPUTACIONES

La supresión de las diputaciones provinciales es el clásico tema que sólo interesa a la clase política (y no a toda) pero que está fuera de las inquietudes de los ciudadanos, mucho más preocupados por la desaceleración económica, la subida del recibo de la luz o el estado del tráfico, entre otras cuestiones. Lo peor de todo es que la postura en favor de su eliminación no obedece e un criterio de ahorro y racionalización de la Administración pública -que sería muy respetable- sino que hunde sus raíces en prejuicios ideológicos de corte nacionalista, que ve en las provincias y en sus corporaciones una muestra del centralismo españolista al que combaten con verdadero furor. En su imaginario -el de los nacionalistas/separatistas, que en Cataluña ya se ha visto que lo uno lleva a lo otro-, las regiones (para ellos naciones) son la forma natural e histórica de agruparse los habitantes de la península ibérica, obligados a convivir bajo el yugo opresor de un Estado español que en el siglo XIX se inventó la división provincial para restar poder a las hoy comunidades autónomas. No les basta con la descentralización puesta en marcha desde la Constitución del 78, que de facto ha convertido España en un Estado cuasi federal, con unas autonomías con parlamento, gobierno y competencias que en algunos casos abarcan hasta la seguridad ciudadana y las prisiones, un error que ya se ha visto a donde nos ha conducido. Nada es suficiente. Tampoco les convence el argumento de que las diputaciones actúan en la práctica como ayuntamientos en pequeños municipios que carecen de servicios e infraestructuras suficientes para atender a sus vecinos. Sueñan con acabar con las diputaciones para al día siguiente montar una estructura aún mayor de comarcas y mancomunidades, otra organización supuestamente natural, querida y reivindicada (¿dónde?, ¿cuándo?) por el pueblo llano. Y en esta permanente ofensiva, los nacionalistas han encontrado un aliado que si no se puede calificar de inesperado sí que resulta sorprendente: Podemos.

Racionalizar la Administración sería no sólo deseable sino perfectamente posible. Bastaría con evitar duplicidades competenciales y con suprimir servicios, organismos, empresas públicas y fundaciones innecesarias y altamente costosas. Pero en lugar de ponerse manos a la obra, los nacionalistas periféricos y sus eventuales socios prefieren centrarse en suprimir las diputaciones como si con ello resolvieran todo el problema y acabaran con el gigantismo y la ineficacia del sector público español. Que Compromís tenga esa obsesión se puede hasta llegar a entender, pero que Podemos haga bandera de lo que no pasa de ser un entretenimiento de salón demuestra su desorientación tanto ideológica como táctica.